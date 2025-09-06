Israel kêu gọi người dân Gaza di tản trước khi mở rộng cuộc tấn công trên bộ

(VTC News) -

Ngày 6/9, quân đội Israel tiếp tục thúc giục người Palestine ở thành phố Gaza di tản về phía nam trước khi lực lượng nước này mở rộng cuộc tấn công trên bộ. Israel chỉ định khu vực Al-Mawasi của Khan Younis nằm tại phía nam Gaza là "khu vực nhân đạo" và phố al-Rashid là "hành lang nhân đạo".

Quân đội Israel kêu gọi người dân Gaza "nắm bắt cơ hội di chuyển đến khu vực nhân đạo sớm". Tuy nhiên, đây là khu vực quá đông đúc với hàng chục nghìn người Palestine đang sống trong điều kiện tồi tệ.

Người Palestine rời khỏi các khu vực phía bắc dải Gaza. (Ảnh: Reuters)

Hôm 3/9, quân đội Israel công bố giai đoạn mới của cuộc tấn công “Gideon's Chariots 2”, với mục tiêu chiếm đóng toàn bộ thành phố Gaza.

Trước đó, nội các Israel phê duyệt kế hoạch của Thủ tướng Benjamin Netanyahu tái chiếm dải Gaza, bắt đầu từ thành phố Gaza. Kế hoạch này bao gồm việc di dời khoảng 1 triệu người Palestine về phía nam, bao vây thành phố và chiếm đóng sau những cuộc tấn công dữ dội.

Trong cuộc tấn công mới nhất thuộc chiến dịch trên, Israel đánh sập tòa nhà cao tầng Mushtaha ở Gaza City, cáo buộc đây là cơ sở khủng bố của Hamas.

Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben Gvir đã ăn mừng việc lực lượng nước này phá hủy thành công tòa nhà cao tầng Mushtaha. Ông chia sẻ một video về cảnh tòa tháp Mushtaha bị san phẳng lên mạng xã hội với biểu tượng lá cờ Israel và biểu tượng cảm xúc hình cơ bắp tay đang co lại.

Theo các báo cáo, Mushtaha là một trong những tòa nhà cao nhất ở thành phố Gaza bị trúng hai quả tên lửa phóng từ máy bay chiến đấu F-16.

Bà Tahani Mustafa, nhà phân tích cấp cao tại Nhóm Khủng hoảng Quốc tế - tổ chức tư vấn trụ sở tại Bỉ cho rằng: "Rõ ràng Israel đang quyết tâm gây ra sự tàn phá tối đa và hình phạt tập thể tối đa, họ không hề che giấu điều đó".

Cùng thời điểm, Israel đột kích trại tị nạn Qalandiya ở Bờ Tây. Sự việc này xảy ra sau khi 16 người bị bắt giữ tại thị trấn Anata, lúc lực lượng Israel đột kích vào hàng chục ngôi nhà.