Hyosung ra mắt máy chủ GreenCore tại Diễn đàn Số Việt Nam - Hàn Quốc 2025

Trong kỷ nguyên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI), hạ tầng điện toán đang trở thành nền móng của mọi nền kinh tế số. Nhu cầu xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ, cùng áp lực tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải, đang thúc đẩy các doanh nghiệp công nghệ tìm kiếm những giải pháp mới, vừa mạnh mẽ vừa thân thiện với môi trường.

Tại Diễn đàn Số Việt Nam - Hàn Quốc 2025, Hyosung Information Systems (HS HIS) - đơn vị thành viên của Tập đoàn Hyosung - mang tới nền tảng máy chủ GreenCore, biểu trưng cho triết lý “hiệu năng - tiết kiệm - bền vững” mà doanh nghiệp đã theo đuổi suốt gần bốn thập kỷ phát triển.

Từ hệ thống lưu trữ đến hạ tầng điện toán AI toàn diện

Ra đời năm 1985 trong liên doanh giữa Hyosung Group và Hitachi, HS Hyosung Information Systems khởi đầu với sứ mệnh đáp ứng nhu cầu lưu trữ và sao lưu dữ liệu trong thời kỳ Hàn Quốc bùng nổ tin học hóa. Qua gần 40 năm, công ty đã phát triển thành nhà cung cấp hạ tầng CNTT hàng đầu, giữ vị trí số 1 trong thị trường lưu trữ cao cấp tại Hàn Quốc suốt 11 năm liên tiếp.

Trụ sở HS Hyosung Information Systems - doanh nghiệp tiên phong trong hạ tầng điện toán và lưu trữ dữ liệu tại Hàn Quốc.

Không dừng lại ở hệ thống lưu trữ, Hyosung đã mở rộng sang mảng AI, điện toán đám mây và trung tâm dữ liệu, trở thành một trong những doanh nghiệp tiên phong đưa mô hình điện toán xanh vào thực tiễn.

Theo ông Kim Minsoo, Giám đốc Hiệu năng của HS Hyosung Information Systems: “Chúng tôi không chỉ cung cấp máy chủ, mà mang đến giải pháp hạ tầng thông minh - nơi hiệu suất, chi phí và tính bền vững cùng song hành.”

GreenCore - nền tảng máy chủ ARM cho kỷ nguyên điện toán xanh

Máy chủ GreenCore do Hyosung Information Systems phát triển - giải pháp điện toán xanh tiết kiệm năng lượng, được giới thiệu tại Diễn đàn Số Việt Nam - Hàn Quốc 2025.

Sản phẩm chủ lực mà Hyosung mang tới Diễn đàn năm nay là GreenCore, nền tảng máy chủ thế hệ mới dựa trên vi xử lý ARM được phát triển tại Hàn Quốc. GreenCore sử dụng chip Ampere Computing, mang lại hiệu năng cao nhưng tiêu thụ điện năng thấp hơn đáng kể so với máy chủ x86 truyền thống.

Với cấu trúc xử lý tối ưu và mật độ lõi cao, GreenCore giúp giảm 20-30% chi phí điện năng và khoảng 30% chi phí làm mát, đồng thời giảm diện tích rack trong trung tâm dữ liệu. Hiệu suất tính toán cao hơn trong khi nhiệt lượng tỏa ra thấp hơn giúp doanh nghiệp vừa tiết kiệm chi phí, vừa đạt mục tiêu giảm phát thải CO₂ - yếu tố ngày càng được quan tâm trong chiến lược ESG toàn cầu.

GreenCore cũng nổi bật ở khả năng tương thích với hạ tầng mở: hỗ trợ các hệ điều hành Linux, Kubernetes, Docker, OpenStack, cùng các hệ cơ sở dữ liệu phổ biến như MySQL, PostgreSQL và Redis. Nhờ đó, sản phẩm dễ dàng tích hợp vào mọi môi trường - từ trung tâm dữ liệu lớn đến hệ thống điện toán biên.

Giải pháp phù hợp cho hạ tầng dữ liệu Việt Nam

Nền tảng máy chủ GreenCore của Hyosung - giải pháp ARM server hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, hỗ trợ phát triển trung tâm dữ liệu tương lai.

Với khí hậu nhiệt đới nóng ẩm và tốc độ đô thị hóa nhanh, Việt Nam đang đối mặt với bài toán lớn trong vận hành các trung tâm dữ liệu và nền tảng AI. Việc làm mát hệ thống chiếm tỷ trọng năng lượng đáng kể, kéo theo chi phí và phát thải cao.

Theo đánh giá của Hyosung, đây chính là cơ hội để GreenCore phát huy giá trị. Nhờ thiết kế tiết kiệm năng lượng và tỏa nhiệt thấp, nền tảng này có thể giảm tải đáng kể cho hệ thống làm mát, góp phần nâng cao hiệu suất năng lượng và phù hợp với định hướng phát triển “trung tâm dữ liệu xanh” của Việt Nam.

Thúc đẩy hợp tác công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

Tham dự Diễn đàn Số Việt Nam - Hàn Quốc 2025, Hyosung Information Systems kỳ vọng mở rộng hợp tác chiến lược với các doanh nghiệp viễn thông, nhà tích hợp hệ thống , trung tâm dữ liệu và đối tác phần mềm tại Việt Nam.

Doanh nghiệp đặt mục tiêu triển khai các dự án thử nghiệm PoC (Proof of Concept) về hạ tầng cloud, AI và dữ liệu lớn, đồng thời thúc đẩy chuyển giao công nghệ, bản địa hóa sản phẩm và đào tạo kỹ sư Việt Nam trong lĩnh vực thiết kế - vận hành hạ tầng điện toán.

“Chúng tôi xem Việt Nam không chỉ là thị trường, mà là đối tác cùng phát triển” ông Kim chia sẻ. “Hyosung mong muốn trở thành cầu nối công nghệ, đưa các giải pháp điện toán xanh của Hàn Quốc đến gần hơn với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.”