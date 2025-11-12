Hương Tràm tái xuất âm nhạc sau 6 năm sang Mỹ sinh sống

(VTC News) -

Ca sĩ Hương Tràm vừa ra mắt MV Ước anh nhiều nỗi buồn, đánh dấu sự trở lại sau 6 năm sang Mỹ. Những năm qua, Hương Tràm cho biết tính cách, con người cô thay đổi theo hướng tích cực, trưởng thành hơn. Dù có một số thay đổi, cô hạnh phúc vì được sống là chính mình.

Hiện cuộc sống của Hương Tràm vẫn xoay quanh âm nhạc. Mỗi ngày, nữ ca sĩ đến phòng thu để thu âm, tập luyện, học hỏi việc sáng tác. Cô xem nghệ thuật là điểm tựa, giúp cô định hình lại hành trình tại Việt Nam sau nhiều năm sống và làm việc ở Mỹ. Âm nhạc cũng như "liều thuốc bổ" giúp cô có thêm nhiều năng lượng và sự tươi mới mỗi ngày.

Hương Tràm trở lại với đường đua âm nhạc sau 6 năm sang Mỹ.

Ca khúc Ước anh nhiều nỗi buồn do nhạc sĩ Hùng Quân sáng tác, thuộc thể loại pop ballad vốn dĩ sở trường của Hương Tràm. Nữ ca sĩ cho biết, ngay từ khi nhận bản demo, cô lập tức bị thu hút bởi chủ đề khá lạ của bài hát: Nỗi thù hận, sự đau đớn của người con gái tổn thương trong tình yêu.

Tuy nhiên, bài hát có ca từ mang màu sắc tiêu cực khi cô gái mong những điều không may đến với chàng trai, khiến nhiều người lo ngại Hương Tràm vấp phải ý kiến trái chiều.

Về việc này, nữ ca sĩ thừa nhận cô và ê-kíp từng băn khoăn trước khi bắt tay vào thực hiện dự án. Hương Tràm nói: “Tôi nghĩ, khi ra mắt sản phẩm mới, rủi ro luôn là điều khó tránh. Tuy nhiên, chính sự rủi ro này lại khiến tôi cảm thấy phấn khích hơn với ca khúc.

Bài hát không nói về sự thù hằn đến cuối đời, mà nó chạm đến khoảnh khắc rất thật của con người, một thứ cảm xúc mà tôi chưa bao giờ được trình bày trong ca khúc nào. Tôi thấy điều đó hay và thú vị".

Nữ ca sĩ nói thêm, trước đây, cô thường hát những ca khúc có lời lẽ thơ mộng, mang tính ẩn dụ cao. "Tuy nhiên, tôi cảm nhận rằng tại thời điểm này, khán giả rất thích đối diện với những ca từ chân thực và thực tế, đặc biệt là thế hệ gen Z. Đó là lý do tôi quyết định thử nghiệm với những điều mà mình chưa bao giờ làm trong âm nhạc”, Hương Tràm chia sẻ.

Sau chặng đường hơn một thập kỷ làm nghề, Hương Tràm tin rằng âm nhạc cần phải thể hiện giá trị nội tại, cái đẹp cùng sự sáng tạo, thay vì chạy theo những xu hướng nhất thời hay gắn nó bên những điều ồn ào bên lề.

MV "Ước anh nhiều nỗi buồn" - Hương Tràm

Hương Tràm sinh năm 1995, quê Nghệ An. Cô sinh ra trong gia đình yêu nghệ thuật, có bố là nghệ sĩ Tiến Dũng, anh trai là ca sĩ Phạm Tiến Mạnh.

Năm 2012, Hương Tràm nổi tiếng sau khi giành quán quân Giọng hát Việt mùa đầu tiên. Sau chương trình, cô liên tục tạo dấu ấn nhờ các ca khúc như Em gái mưa, Ngốc, Duyên mình lỡ...

Tháng 5/2019, Hương Tràm gây tiếc nuối khi sang Mỹ du học dù sự nghiệp đang ở đỉnh cao. Kể từ đó, nữ ca sĩ tạm gác các hoạt động giải trí trong nước.

Tại Mỹ, Hương Tràm trải nghiệm cuộc sống du học sinh như những người bình thường. Cô tự nấu ăn, giặt giũ, học ngôn ngữ, tham gia thiện nguyện, học bằng lái xe... Ngoài ra, cô vẫn chạy show ca hát tại nước ngoài để đỡ nhớ nghề.