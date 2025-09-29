Hướng dẫn viên đe dọa du khách: ‘Có hàng trăm cách đối phó người không mua gì’

(VTC News) -

Một hướng dẫn viên du lịch ở Shangri-La, Vân Nam, Trung Quốc, gần đây công kích những du khách không mua bất kỳ món hàng nào trong suốt chuyến tham quan bằng lời lẽ gay gắt và đe dọa. Đoạn video cho thấy hướng dẫn viên này công khai lăng mạ những du khách không mua hàng bằng những câu như "lợn chết không sợ nước sôi" và còn tuyên bố "có hàng trăm cách để đối phó với những người không mua gì".

Trước sự việc này, chính quyền thành phố Shangri-La, Châu tự trị dân tộc Tạng Địch Khánh, tỉnh Vân Nam, phải mở cuộc điều tra và tuyên bố đã hoàn tất việc thu thập chứng cứ sơ bộ, chính thức khởi tố vụ án.

Theo The Paper, một video do một du khách quay và đăng tải lên mạng xã hội cho thấy hành trình đến Shangri-La của nhóm du lịch giá rẻ. Nữ hướng dẫn viên không chỉ mạnh mẽ khẳng định việc mua sắm là thiết yếu mà còn công khai dùng ngôn từ xúc phạm để tấn công những hành khách từ chối mua sắm.

Ảnh trích từ clip cho thấy hướng dẫn viên mắng mỏ để ép du khách mua sắm (Ảnh: The Paper)

Trên xe, cô ta nói: "Tôi không lừa dối nếu lấy tiền của các bạn. Chỉ là các bạn quá hẹp hòi. Chính những kẻ vô lương tâm, không chịu chi tiêu và không có lương tâm mới là những kẻ khiến các bạn phải chịu khổ".

Nữ hướng dẫn viên thừa nhận thu nhập của cô chủ yếu đến từ phí tour và hoa hồng mua sắm. Cô nhận được 200 nhân dân tệ (khoảng 740 nghìn đồng) cố định cho mỗi tour, phần còn lại đến từ hoa hồng hậu hĩnh từ các cửa hàng mua sắm.

Cô kêu gọi du khách "đừng cư xử như người lạ hay hành động trơ ​​trẽn" khi vào cửa hàng. Nữ hướng dẫn viên thậm chí còn tự nhận mình có "kỹ năng của King Kong", đe dọa du khách bằng cách nhấn mạnh rằng nếu họ rời khỏi cửa hàng tay không, cô ta "có cả trăm cách để đối phó".

Người đăng video cho biết các du khách đã đăng ký tour du lịch hai ngày đến Shangri-La với phí đăng ký chỉ 280 nhân dân tệ (khoảng 1 triệu đồng) mỗi người. Tuy nhiên, thực tế công ty du lịch đã chi trả tới 500 nhân dân tệ (1,85 triệu đồng) cho khách sạn giới thiệu du khách, điều này cho thấy thực trạng mờ ám của ngành du lịch là "tour giá rẻ, hoa hồng cao".