Hot boy chi 14,8 tỷ đồng tiêm axit tạo cơ bụng 8 múi, chuyên gia sợ hãi cảnh báo

Nam KOL ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, đã chi tổng cộng khoảng 4 triệu nhân dân tệ (tương đương 14,8 tỷ đồng) cho 40 lần tiêm axit hyaluronic nhằm theo đuổi vóc dáng hoàn hảo. Anh tuyên bố đã tạo ra "cơ bụng tám múi nhân tạo đầu tiên của Trung Quốc" và nếu cơ bụng vẫn còn nguyên vẹn sau ba năm, anh sẽ nộp đơn xin công nhận Kỷ lục Guinness Thế giới.

Theo South China Morning Post, chàng trai này, được biết đến trên mạng xã hội với cái tên "Andy Hao Tienan", đến từ tỉnh Hắc Long Giang, là người có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực sắc đẹp và thời trang, có khoảng 100.000 người theo dõi. Anh tự nhận mình là "người đầu tiên ở Trung Quốc có được cơ bụng 8 múi nhờ tiêm axit hyaluronic. Trong tiểu sử của mình, Hao viết: "Cơ thể con người có 20% là axit hyaluronic, một chất quan trọng giúp duy trì sự bôi trơn và hydrat hóa của khớp".

KOL này chi khoảng 4 triệu nhân dân tệ cho 40 lần tiêm axit hyaluronic để theo đuổi vóc dáng hoàn hảo.

Hao tiết lộ rằng vài tháng trước, anh đã chi khoảng 4 triệu nhân dân tệ cho 40 lần tiêm axit hyaluronic, bao gồm cả việc can thiệp ở vai, xương đòn, ngực và bụng. Anh chọn phẫu thuật thẩm mỹ vì chỉ tập thể dục thôi sẽ không đủ để đạt được vóc dáng lý tưởng. Trong video, Andy Hao Tienan nhấn mạnh: "Tôi đồng ý với câu nói 'kẻ hèn nhát không có cơ bắp', nhưng tôi đã chịu đựng vô số lần tiêm và giờ không còn hèn nhát nữa. Liệu bạn có đủ can đảm để làm điều tương tự không?".

Hao tuyên bố rằng nếu cơ bụng của anh vẫn giữ được hình dạng sau 3 năm, anh sẽ nộp đơn xin Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là "người có cơ bụng nhân tạo bằng axit hyaluronic bền nhất", và anh thậm chí còn phát trực tiếp cảnh bẻ quả óc chó bằng cơ bụng của mình.

Năm tháng sau phẫu thuật, Andy Hao Tienan khoe kết quả trong một video, nói rằng bụng anh không bị sưng, các đường nét rõ ràng và tự nhiên: "Mặc dù một số người nói rằng axit hyaluronic sẽ phân hủy trong vòng vài tháng, nhưng bác sỹ của tôi nói với tôi rằng nó có thể dịch chuyển hoặc vón cục, điều này thực sự khiến hiệu ứng trông tự nhiên hơn”.

Tuy nhiên, BS Li Zharun, Trưởng khoa Phẫu thuật thẩm mỹ tại một bệnh viện ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, chỉ ra rằng "40 lần tiêm axit hyaluronic rất có thể dẫn đến tổn thương da và hoại tử mạch máu".

Ông giải thích thêm rằng cơ là mô động; ngay cả khi cơ bụng giả trông giống thật trong trạng thái tĩnh, hình dạng của chúng vẫn sẽ bị biến dạng khi chuyển động. Ngoài ra, việc tiêm axit hyaluronic lâu dài có thể làm mòn xương, chèn ép cơ và làm chúng mỏng đi. Một khi chất làm đầy phân hủy, các cơ ban đầu thậm chí có thể yếu đi.