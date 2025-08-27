+
Hỗn loạn bãi xe tự phát giá 'cắt cổ' ở Hà Nội, người dân ngậm ngùi chịu đựng
(VTC News) -
Tận dụng nhu cầu gửi xe dịp cao điểm 2/9, nhiều bãi xe tự phát ở Hà Nội ngang nhiên thu phí “trên trời”, bất chấp quy định.
Tin mới
Vua Tiếng Việt cũng phải 'chào thua' trước câu đố này
08:09 27/08/2025
Hỏi - Đáp
Mẹo rán mỡ lợn trắng muốt, thơm lừng, để lâu không hỏng
08:00 27/08/2025
Gia đình
Hỗn loạn bãi xe tự phát giá 'cắt cổ' ở Hà Nội, người dân ngậm ngùi chịu đựng
08:00 27/08/2025
VTC NEWS TV
Cúng rằm tháng 7 năm 2025 vào ngày nào, giờ nào tốt nhất?
07:30 27/08/2025
Gia đình
Tối nay, sơ duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9
07:25 27/08/2025
Quốc khánh 2-9
Diễn viên 'Mùi cỏ cháy' sau 1 thập kỷ: Người là nam thần VTV, người rời showbiz
07:08 27/08/2025
Sao Việt
Đường chỉ đen trên lưng tôm chứa gì mà chuyên gia khuyên nên loại bỏ?
07:05 27/08/2025
Tư vấn
Trung Quốc dẫn đầu thế giới trong cuộc đua xây dựng siêu đô thị?
07:04 27/08/2025
Tư liệu
Lũ trên sông Thao, sông Mã sắp đạt đỉnh trên BĐ3 và dự báo thời tiết 10 ngày tới
07:03 27/08/2025
Thời tiết
Nhà nước không còn độc quyền sản xuất vàng miếng: Giá có hạ từ đỉnh cao lịch sử?
07:01 27/08/2025
Tài chính
Kỳ tuyển sinh đại học 2025: Hàng loạt chuyện lạ khó tin khiến thí sinh sốc nặng
07:00 27/08/2025
Tuyển sinh
Sinh viên 19 tuổi bị liệt do suốt ngày cúi gằm mặt xem điện thoại
07:00 27/08/2025
Giới trẻ
Xóa bỏ độc quyền vàng miếng: Người dân được mua vàng rẻ và dễ dàng hơn?
07:00 27/08/2025
VTC NEWS TV
Ông Trump đe dọa trừng phạt kinh tế với Nga và Ukraine
06:55 27/08/2025
Thời sự quốc tế
Những số điện thoại cần biết khi đi xem diễu binh A80
06:40 27/08/2025
Gia đình
Giá vàng hôm nay 27/8: Tăng dựng đứng, tiến sát 3.400 USD/ounce
06:30 27/08/2025
Tin giá vàng
La liệt xe ngập nước do mưa bão Kajiki: Điều kiện nào hưởng bảo hiểm bồi thưởng?
06:24 27/08/2025
Tài chính
Tình huống pháp lý vụ cô gái hạ gục thanh niên xăm trổ xôn xao dư luận
06:16 27/08/2025
Tư vấn
Vị trí 'vàng' ngắm trọn khoảnh khắc trực thăng kéo cờ bay trên bầu trời Hà Nội
06:15 27/08/2025
Quốc khánh 2-9
Bị nữ cao thủ MMA xinh đẹp đánh bầm dập, tên cướp van xin gọi cảnh sát
06:15 27/08/2025
Võ Thuật
Giá xăng dầu hôm nay 27/8: Quay đầu giảm
06:10 27/08/2025
Thị trường
5 điểm đến miễn phí dịp 2/9 tại Hà Nội
06:00 27/08/2025
Du Lịch
Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 27/8: Bọ Cạp chậm trễ, Nhân Mã thuận lợi
05:39 27/08/2025
Lịch vạn niên
Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 27/8/2025: Thìn ổn định, Tỵ khó khăn
00:00 27/08/2025
Lịch vạn niên
Danh tính cô gái MMA 'hạ gục' thanh niên xăm trổ ở hầm giữ xe
23:35 26/08/2025
Hậu trường
Vụ cô gái MMA hạ gục thanh niên xăm trổ: Cộng đồng mạng nhắc đến chi tiết lạ
23:34 26/08/2025
Hậu trường
Range Rover tông 2 xe máy rồi lao vào trụ nhà dân ở Đắk Lắk
23:30 26/08/2025
Tin nhanh 24h
Khẩn trương tìm kiếm công nhân mất tích trong vùng cô lập do lũ ở Thanh Hóa
23:14 26/08/2025
Tin nóng
Cập nhật giờ cấm đường phục vụ sơ duyệt diễu binh ngày 27/8
22:57 26/08/2025
Quốc khánh 2-9
Lội nước về nhà lúc nửa đêm sau trận mưa lớn ở Hà Nội
22:46 26/08/2025
Tin nóng