Hỗn loạn bãi xe tự phát giá 'cắt cổ' ở Hà Nội, người dân ngậm ngùi chịu đựng

(VTC News) -

Tận dụng nhu cầu gửi xe dịp cao điểm 2/9, nhiều bãi xe tự phát ở Hà Nội ngang nhiên thu phí “trên trời”, bất chấp quy định.

NHÓM PHÓNG VIÊN
