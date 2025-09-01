Hơn 93% xã, phường đã rút kinh phí để chi quà Quốc khánh 2/9

(VTC News) -

Kho bạc Nhà nước cho biết, đơn vị đang nỗ lực phối hợp các cơ quan, đơn vị tại các địa phương để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về việc chi quà tặng 100.000 đồng cho mỗi người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Theo báo cáo nhanh, đến 11h ngày 1/9, đã có 3.120/3.321 xã, phường (khoảng 93,95%) trên cả nước hoàn thành việc rút kinh phí từ Kho bạc Nhà nước.

Trong đó, ở 18 tỉnh, thành phố như Huế, Bắc Ninh, Cà Mau, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Ninh, Thanh Hóa…, toàn bộ các xã, phường đã hoàn tất việc rút kinh phí.

Số tiền giải ngân gần 10.428,6 tỉ đồng, bằng 96,99% dự toán được giao.

Nhiều địa phương tặng quà người dân. (Ảnh: VOV).

Kho bạc Nhà nước lưu ý, số liệu này chỉ phản ánh phần kinh phí đã được giải ngân từ kho bạc.

UBND các xã, phường sẽ căn cứ tình hình thực tế để chi trả trực tiếp đến người dân.

Kho bạc Nhà nước khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, bảo đảm đầy đủ kinh phí để các địa phương tổ chức chi quà tặng cho công dân đúng kế hoạch và đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.

Ghi nhận của Báo Điện tử VTC News, ngay từ chiều 30/8, nhiều tổ dân phố đã đến từng hộ lập danh sách các nhân khẩu của hộ. Ngày 31/8, nhiều điểm chi quà tặng bằng tiền mặt tại các phường, xã làm việc quá 22h để trao quà tặng trực tiếp bằng tiền mặt đến người dân trước ngày Quốc khánh 2/9.