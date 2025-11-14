Hơn 600 cán bộ y tế tình nguyện đăng ký về Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 làm việc

(VTC News) -

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, đặt tại tỉnh Ninh Bình, dự kiến đi vào hoạt động vào cuối năm 2025, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng hệ thống y tế hiện đại và giảm tải cho cơ sở chính tại Hà Nội.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết các hạng mục cuối cùng đang được hoàn thiện. "Chúng tôi nỗ lực tối đa để cơ sở 2 sẵn sàng vận hành đúng kế hoạch, đáp ứng yêu cầu của Chính phủ và kỳ vọng của người dân khu vực phía Nam đồng bằng Bắc Bộ", ông nói.

Cùng với hạ tầng, Bệnh viện Bạch Mai chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao. Hơn 600 cán bộ y tế – gồm bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên chuyên môn sâu và nhiều năm kinh nghiệm – đã tình nguyện đăng ký về công tác tại cơ sở mới. “Đội ngũ này được tuyển chọn, đào tạo kỹ lưỡng để đảm bảo chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và phong cách phục vụ chuẩn mực”, PGS Cơ nhấn mạnh.

Nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai chăm sóc người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Cơ sở 2 có quy mô 1.000 giường bệnh, được đầu tư đồng bộ, hiện đại với hệ thống phòng mổ, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, cấp cứu và hồi sức đạt tiêu chuẩn quốc tế. Các chuyên khoa tại đây tương đương cơ sở 1 ở Hà Nội, hứa hẹn mang lại chất lượng điều trị đồng đều, thậm chí vượt trội ở một số lĩnh vực.

Hai cơ sở sẽ vận hành trên nền tảng quản lý, dữ liệu, nhân sự và chuyên môn liên thông hoàn toàn. “Người bệnh đến khám ở Hà Nội hay Ninh Bình đều được hưởng cùng chất lượng điều trị. Chúng tôi đang đề xuất công nhận cơ sở 2 là bệnh viện chuyên sâu, kỹ thuật cao, liên thông toàn diện với cơ sở 1”, ông cho biết.

Mô hình vận hành đồng bộ này giúp Bạch Mai trở thành bệnh viện công đầu tiên hoạt động theo mô hình “bệnh viện thông minh – hai cơ sở kết nối”, trong đó công nghệ số đóng vai trò trung tâm trong quản trị và chăm sóc người bệnh.

Khi đi vào hoạt động, cơ sở 2 sẽ giảm tải đáng kể cho bệnh viện chính, đồng thời phục vụ tốt hơn người dân các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Hà Nam và khu vực Bắc Trung Bộ. “Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng hệ thống bệnh viện đạt chuẩn quốc tế, nơi người dân Việt Nam có thể tiếp cận công nghệ y tế tiên tiến, điều trị hiệu quả mà không cần ra nước ngoài”, PGS.TS Đào Xuân Cơ chia sẻ.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 được kỳ vọng trở thành trung tâm y tế, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật hàng đầu khu vực, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn dân. Dự kiến, những bệnh nhân đầu tiên sẽ được đón tiếp vào cuối năm nay – thời điểm đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình phát triển của bệnh viện đầu ngành này.