Hồi sinh sau 3 năm bị ung thư gan tiên lượng sống 9 tháng

(VTC News) -

N.V.T (trú tại Hà Nội) bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu mơ hồ như mệt mỏi, ăn uống kém, sút cân từ tháng 7/2023. Khi đến bệnh viện kiểm tra, kết quả khiến gia đình bàng hoàng: khối u gan phát triển tới kích thước 10 - 12cm.

Tại một số cơ sở y tế, ông từng được tiên lượng thời gian sống còn lại không quá 9 tháng.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, ngay khi tiếp nhận và thăm khám, BSCKII Nguyễn Trường Giang - Phó Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Gan mật - Tiêu hóa đánh giá đây là ca bệnh đặc biệt nặng. Khối u khổng lồ chiếm gần hết nhu mô gan, chèn ép rốn gan và hệ tĩnh mạch, gây cổ chướng và phù hai chân.

“Đây là trường hợp ung thư gan phát hiện muộn điển hình, việc điều trị không chỉ khó khăn mà còn tiềm ẩn nguy cơ tử vong rất cao do chức năng gan đã bị tổn thương nghiêm trọng”, bác sĩ cho biết.

Tự dùng thuốc nam không nguồn gốc, bệnh nhân ung thư gan suýt mất mạng

Các bác sĩ quyết định thực hiện cuộc đại phẫu cắt gan trung tâm kéo dài gần 8 giờ. Tuy nhiên, sau mổ, bệnh nhân gặp biến chứng rò mật và hẹp tắc đường mật phân thùy sau. Dù nỗ lực dẫn lưu đường mật qua da, ê-kíp không thể đặt stent xuống ống mật chủ.

Tình trạng tiếp tục trở nên phức tạp khi bệnh nhân xuất hiện nhiễm trùng đường mật nặng do vi khuẩn đa kháng thuốc, kèm theo suy gan. Đây được đánh giá là giai đoạn “cửa tử”, khi mọi can thiệp đều gặp nhiều rủi ro.

Suốt 5 tháng sau đó là quãng thời gian đầy gian nan. Dịch mật rò rỉ liên tục khiến cơ thể suy kiệt, cân nặng của ông giảm từ 57kg xuống chỉ còn 38kg. Những cơn sốt cao 39 - 40 độ kéo dài khiến bệnh nhân kiệt sức, phải điều trị bằng kháng sinh mạnh.

Trong lúc tình trạng còn rất mong manh, gia đình đã cho bệnh nhân sử dụng thuốc Nam không rõ nguồn gốc theo lời mách bảo, với hy vọng “còn nước còn tát”. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, người bệnh xuất hiện biến chứng xuất huyết tiêu hóa, phải cấp cứu khẩn cấp.

Theo các bác sĩ, đây là biến chứng đặc biệt nguy hiểm trong bối cảnh chức năng gan đã suy giảm. Việc sử dụng các loại thuốc không được kiểm chứng có thể làm rối loạn đông máu, gây chảy máu ồ ạt và đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

“Không ít bệnh nhân ung thư trở nặng vì tự ý dùng thuốc Nam hoặc các bài thuốc truyền miệng. Khi gan đã tổn thương, bất kỳ tác động không kiểm soát nào cũng có thể khiến tình trạng xấu đi rất nhanh”, BSCKII Nguyễn Trường Giang cảnh báo.

Sau biến cố này, quá trình điều trị của bệnh nhân bị gián đoạn nghiêm trọng.

Đến tháng 12/2023, khi thể trạng tạm ổn định, các bác sĩ quyết định phẫu thuật lần hai để xử lý triệt để nguồn rò mật và ổ nhiễm trùng. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân tiếp tục phát hiện thêm hai khối u tái phát - tình trạng thường gặp ở ung thư gan giai đoạn muộn.

Bằng sự phối hợp đa chuyên khoa giữa phẫu thuật, can thiệp nút mạch và đốt u cao tần, các tổn thương dần được kiểm soát.

Sau gần 3 năm kiên cường điều trị, hiện sức khỏe của ông T. đã ổn định, cân nặng phục hồi và các chỉ số ung thư được kiểm soát.

Câu chuyện của ông T. là lời cảnh báo đắt giá cho các bệnh nhân ung thư tuyệt đối không tự ý sử dụng các loại thuốc không rõ nguồn gốc, tránh để lại những hệ lụy đau lòng khi cơ hội sống vẫn còn phía trước. “Niềm tin sai chỗ có thể khiến người bệnh đánh mất cơ hội sống vốn đã rất mong manh”, bác sĩ cảnh báo.