Hoà nhạc Quốc khánh 2/9 tôn vinh những vùng đất đoàn quân giải phóng đi qua

(VTC News) -

Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, hòa nhạc Điều còn mãi trở lại mùa thứ 15, do Bộ Dân tộc và Tôn giáo chỉ đạo, báo VietNamNet tổ chức. Năm nay, thay vì diễn ra tại Nhà hát Lớn như thường lệ, chương trình sẽ bắt đầu lúc 14h ngày 2/9 tại Nhà hát Hồ Gươm.

Chương trình có sự góp mặt của nhiều gương mặt trẻ như Hà An Huy, Đinh Trang, Bạch Trà, Viết Danh, Lương Khánh Nhi, Phan Phúc…, đồng thời đánh dấu sự trở lại của diva Hồng Nhung, divo Tùng Dương và NSƯT Lan Anh.

Hoà nhạc "Điều còn mãi" sẽ diễn ra lúc 14h ngày 2/9 tại Nhà hát Hồ Gươm.

Nghệ sĩ piano Lương Khánh Nhi từ Mỹ trở về để lần đầu tham gia, trình diễn Sông Lô cùng Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời. Ca sĩ Tùng Dương sẽ thể hiện Sông Đắk Krông mùa xuân về, đồng thời bày tỏ niềm tự hào: “Được hát trong ngày Quốc khánh là cách tôi tri ân thế hệ cha ông. Tôi hát bằng trái tim của một người yêu nước, luôn mong đất nước phồn thịnh, giàu đẹp hơn”.

NSƯT Lan Anh trở lại với Tiếng hát giữa rừng Pác Bó và nói rằng Điều còn mãi không chỉ là sân khấu để hát mà còn là nơi sống cùng dòng chảy âm nhạc dân tộc trong không gian giao hưởng sang trọng.

Giám đốc âm nhạc Trần Mạnh Hùng cho biết Điều còn mãi 2025 là hành trình bằng âm nhạc, đưa khán giả đi qua những vùng đất mà đoàn quân giải phóng từng đặt chân: từ Tây Nguyên, Bình Trị Thiên, Nam Trung Bộ, Nam Bộ cho tới TP.HCM.

Khán giả sẽ gặp lại loạt tác phẩm đi cùng năm tháng: Hướng về Hà Nội, Bài ca Hà Nội, Gửi em chiếc nón bài thơ, Nha Trang mùa thu lại về, Gió lộng bốn phương, Sài Gòn đẹp lắm, Huế - Sài Gòn - Hà Nội, Một vòng Việt Nam, cùng những giai điệu dân ca như Dân ca Chăm Pa Thei Mai, Dân ca và nhạc cung đình Huế….

Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng nhấn mạnh: “Điều còn mãi không phải sân khấu nhạc nhẹ, mà là chương trình hàn lâm. Không phải ca khúc nào cũng chuyển soạn thành giao hưởng được. Những giai điệu trữ tình về tình yêu đôi lứa sẽ khác với giai điệu hùng tráng về non sông, đất nước. Việc lựa chọn tác phẩm luôn là một quá trình cân nhắc để mỗi tiết mục xứng tầm và tiêu biểu nhất.

Giám đốc âm nhạc Trần Mạnh Hùng.

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ báo chí, Tổng biên tập Báo VietNamNet Nguyễn Văn Bá cho hay năm nay có nhiều chương trình ca nhạc, biểu diễn nghệ thuật, do đó Ban Tổ chức đã phải làm việc trong suốt nhiều tháng để xây dựng ý tưởng.

"Chúng tôi nhận thấy cần cân bằng giữa yếu tố mới mẻ, sự mong đợi của khán giả và giá trị hàn lâm. Có những ca khúc rất hào hùng trên sân khấu lớn, nhưng khi đưa vào không gian giao hưởng lại không phù hợp. Vì vậy, chúng tôi phải cân nhắc kỹ, vừa giữ được bản sắc nghệ thuật vừa đáp ứng yêu cầu chuyên môn mà Giám đốc âm nhạc đề ra", Tổng biên tập Nguyễn Văn Bá cho biết.

Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng người Pháp Olivier Ochanine, cùng Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời và dàn nghệ sĩ hàng đầu, Điều còn mãi 2025 hứa hẹn mang đến một bản anh hùng ca tráng lệ, vừa sang trọng, vừa đong đầy cảm xúc, tiếp nối gần hai thập kỷ khẳng định thương hiệu trong đời sống nghệ thuật Việt Nam.