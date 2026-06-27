Hồ điều hòa nghìn tỷ phía Tây Hà Nội dần lộ diện

Hồ điều hòa Phú Đô tăng tốc về đích, kỳ vọng giảm ngập cho nhiều tuyến phố phía Tây Hà Nội.
Loạt dự án hồ điều hòa và hạ tầng thoát nước tại khu vực phía Tây Hà Nội đang được các đơn vị thi công khẩn trương triển khai nhằm kịp hoàn thành các hạng mục quan trọng trước mùa mưa bão năm 2026. Trong đó, hồ điều hòa Phú Đô với quy mô gần 37ha đang dần thành hình, được kỳ vọng góp phần giảm ngập cho nhiều tuyến đường thường xuyên bị ảnh hưởng sau mỗi trận mưa lớn.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News cuối tháng 6/2026, dự án hồ điều hòa Phú Đô (phường Từ Liêm) đang bước vào giai đoạn hoàn thiện nhiều hạng mục chính.
Với tổng mức đầu tư hơn 1.166 tỷ đồng, công trình triển khai theo cơ chế khẩn cấp hiện đã xuất hiện mặt nước rộng lớn sau khi được bơm nước, tạo diện mạo rõ nét cho hồ điều hòa tương lai.
Theo kế hoạch, đây sẽ là một trong những công trình trọng điểm hỗ trợ giải quyết tình trạng ngập úng tại khu vực phía Tây Thủ đô, đặc biệt ở các tuyến đường như Trần Bình, Nguyễn Hoàng, Lê Đức Thọ và khu vực quanh sân vận động Mỹ Đình.
Đến nay, các hạng mục quan trọng gồm đào lòng hồ, thi công cừ bê tông dự ứng lực bao quanh hồ và hệ thống cống kết nối với mạng lưới thoát nước khu vực đã cơ bản hoàn thành, đạt gần 100% khối lượng.
Công trình nằm cạnh sân vận động quốc gia Mỹ Đình và trường đua F1, tạo điều kiện thuận lợi để kết nối với hệ thống hạ tầng thoát nước hiện hữu.
Trên công trường, nhiều máy móc hoạt động liên tục để vận chuyển bùn đất, hoàn thiện các hạng mục còn lại quanh hồ.
Theo tiến độ, phần dầm mũ dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 6, đồng thời cơ bản kết thúc việc nạo vét lòng hồ. Toàn bộ các hạng mục còn lại được đặt mục tiêu hoàn tất trong tháng 7/2026 để sớm đưa công trình vào vận hành.
Song song với hồ điều hòa Phú Đô, tuyến cống ngầm trên đường Tân Mỹ cũng đang được các đơn vị thi công tăng cường nhân lực, thiết bị để hoàn thành trong tháng 6. Đây là hạng mục có vai trò tăng khả năng tiêu thoát nước cho khu vực Mỹ Đình, đồng thời kết nối đồng bộ với hệ thống hồ điều hòa.
Sau khi hoàn thành, hồ điều hòa Phú Đô dự kiến sẽ hỗ trợ xử lý khoảng 8 điểm ngập úng trên các tuyến đường xung quanh.
Không chỉ tại Phú Đô, dự án hồ điều hòa Mễ Trì (Đồng Bông 2) cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Trên công trường, hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng nhiều thiết bị thi công được huy động làm việc liên tục để bảo đảm kế hoạch đề ra.
Sau hơn ba tháng triển khai, phần đào đắp lòng hồ rộng khoảng 12ha đã cơ bản hoàn thành. Các nhà thầu hiện tập trung thi công hệ thống kè, đóng cọc bê tông dự ứng lực và hoàn thiện những hạng mục kỹ thuật còn lại trước khi đưa công trình vào sử dụng.
Các dự án hồ điều hòa và công trình thoát nước được đẩy nhanh tiến độ được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực ứng phó với các đợt mưa lớn, qua đó từng bước giảm tình trạng ngập úng tại khu vực phía Tây Hà Nội.
Bên cạnh nhiệm vụ điều tiết nước mưa, các công trình còn góp phần cải thiện cảnh quan đô thị, môi trường sống và tạo thêm không gian mặt nước, hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững.