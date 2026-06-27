Hồ điều hòa nghìn tỷ phía Tây Hà Nội dần lộ diện

Loạt dự án hồ điều hòa và hạ tầng thoát nước tại khu vực phía Tây Hà Nội đang được các đơn vị thi công khẩn trương triển khai nhằm kịp hoàn thành các hạng mục quan trọng trước mùa mưa bão năm 2026. Trong đó, hồ điều hòa Phú Đô với quy mô gần 37ha đang dần thành hình, được kỳ vọng góp phần giảm ngập cho nhiều tuyến đường thường xuyên bị ảnh hưởng sau mỗi trận mưa lớn.