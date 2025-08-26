Đóng

Hình ảnh đổ nát tại Nghệ An sau bão số 5 Kajiki càn quét

(VTC News) -

Bão số 5 Kajiki gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn các phường tại Nghệ An, nhiều tuyến phố hoang tàn, cây xanh bật gốc, nhiều công trình đổ rạp.

Chí Bảo
