Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam chúc mừng Chicilon hoàn tất thủ tục 4G

(VTC News) -

Chicilon Media đang là đơn vị cố vấn cấp cao của Hiệp hội đã trở thành công ty tiên phong hoàn tất đăng ký dịch vụ viễn thông theo quy định của Luật Viễn thông Việt Nam và Nghị định số 133/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Trong thư chúc mừng ngày 25/8, Hiệp hội đánh giá cao tinh thần đổi mới và trách nhiệm xã hội của Chicilon Media.

Hoàn tất thủ tục 4G không chỉ khẳng định năng lực pháp lý đầy đủ để triển khai trên toàn quốc hệ thống internet, IoT, màn hình quảng cáo và xử lý dữ liệu, mà còn thể hiện sự hội nhập sâu rộng giữa ngành quảng cáo – truyền thông với công nghệ viễn thông.

Với việc ứng dụng mạng 4G, truyền thông thang máy sẽ bước sang giai đoạn truyền dẫn thời gian thực, vận hành từ xa, dữ liệu minh chứng rõ ràng, mang đến cho khách hàng quảng cáo một môi trường truyền thông minh bạch – hiệu quả – đáng tin cậy.

Với vai trò là “ngôi nhà chung” của các hội viên, Hiệp hội đặc biệt ghi nhận định hướng phát triển của Chicilon Media sau khi hoàn tất thủ tục: Chủ động triển khai 4G trên toàn hệ thống màn hình thang máy, thúc đẩy quá trình số hóa và hiện đại hóa.

Qua đó, công ty không chỉ nâng cao hiệu quả triển khai và khả năng xác thực của quảng cáo, mà còn mở ra một mô hình phát triển có thể nhân rộng và áp dụng cho toàn ngành. Hiệp hội nhấn mạnh: Tinh thần dám tiên phong, tuân thủ pháp luật và hướng tới tương lai của Chicilon Media chính là chuẩn mực cần được lan tỏa trong cộng đồng doanh nghiệp hội viên.

Theo Hiệp hội, bước tiến này của Chicilon Media không chỉ là dấu mốc riêng của một doanh nghiệp, mà còn là vinh dự chung của toàn ngành, thể hiện sự chuyển dịch từ “cạnh tranh về số lượng” sang “cạnh tranh về hiệu quả”, từ việc chạy theo quy mô sang đề cao giá trị được nhìn thấy – có thể kiểm chứng – tạo ra chuyển đổi. Đây là sự nâng tầm toàn diện đối với nhà quảng cáo, công ty truyền thông cũng như công chúng xã hội.

Đại diện Hiệp hội khẳng định: “Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam sẽ luôn là điểm tựa vững chắc cho hội viên. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng Chicilon Media và nhiều doanh nghiệp khác trong việc chinh phục các chuẩn mực về pháp lý, công nghệ và dịch vụ, cùng nhau xây dựng một môi trường truyền thông văn minh, minh bạch và đáng tin cậy. Thành quả mà Chicilon Media đạt được hôm nay sẽ là thành tựu chung của toàn ngành trong tương lai.”

Giới chuyên gia nhận định, động thái này của Hiệp hội không chỉ là lời chúc mừng gửi đến Chicilon Media, mà còn là thông điệp quan trọng gửi tới toàn ngành: Hiệp hội – với vai trò “ngôi nhà của hội viên” – vừa là nhân chứng cho những thành tựu, vừa là lực lượng thúc đẩy chuẩn mực và định hướng phát triển. Tiếng nói uy tín của Hiệp hội sẽ góp phần củng cố sự gắn kết, đưa ngành quảng cáo – truyền thông Việt Nam vững bước trên con đường chuyển đổi số toàn diện