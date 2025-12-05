Hiện trường vụ cháy làm 4 người tử vong thương tâm

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, đến 11h45 lực lượng chức năng vẫn phong toả hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy quán ăn làm 4 nạn nhân tử vong thương tâm.
Theo ghi nhận tại hiện trường, căn nhà bốc cháy nằm trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM), là nơi kinh doanh các món lẩu ốc, bún ốc. Khi hoả hoạn xảy ra, khu vực bên trong quán chứa nhiều vật dụng dễ bén lửa, khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và tạo ra lượng khói dày đặc.
Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn bùng phát vào khoảng hơn 4h sáng cùng ngày tại căn nhà 4 tầng cho thuê làm quán ăn. Lúc này, lửa bất ngờ xuất hiện từ khu vực tầng trệt rồi nhanh chóng lan lên các tầng trên, tạo thành cột khói lớn bao trùm toàn bộ căn nhà.
Ngay sau khi nhận tin báo, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC TP.HCM nhanh chóng có mặt, triển khai xe thang chuyên dụng tiếp cận các tầng trên của căn nhà. Lực lượng chức năng ưu tiên tuyệt đối cho công tác cứu hộ, đồng thời chia nhiều mũi tiếp cận để dập lửa từ bên trong lẫn bên ngoài. Đám cháy được khống chế trong thời gian ngắn, nhiều người mắc kẹt được cảnh sát đưa ra ngoài và chuyển đến bệnh viện cấp cứu.
Theo cơ quan chức năng, vụ hoả hoạn khiến 4 người tử vong, gồm: Lương Quỳnh A. (nữ, sinh năm 1997); Đinh Thị Khánh H. (nữ, sinh năm 1985); Đinh Khánh L. (nữ, sinh năm 2018) và Hoàng Nhật K. (nam, sinh năm 2023).
Ngoài ra, 2 người bị thương được xác định là Trần Thị Thùy Linh (nữ, sinh năm 2004) và Trần Thị Ngọc Khuê (nữ, sinh năm 2007). Hai nạn nhân này gặp tình trạng đa chấn thương, ngạt khí do nhảy từ tầng cao xuống trong lúc cố gắng thoát thân và đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.
Bà Út Mười, một trong những người có mặt tại hiện trường sớm nhất, kể lại rằng bà nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ khu vực tầng thượng. Lo sợ nạn nhân có thể nhảy xuống từ độ cao lớn, bà vội chạy đi tìm người hỗ trợ mở cửa lối bên cạnh để tạo đường thoát cho những người mắc kẹt. Tuy nhiên, do khói và lửa bốc lên quá dày đặc, nhiều người bên trong không thể tiếp cận lối thoát, khiến công tác cứu hộ ban đầu gặp rất nhiều khó khăn.
Đến hơn 12h cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa một phần đường Trần Hưng Đạo (đoạn qua phường Cầu Ông Lãnh) để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường. Cơ quan điều tra tiến hành lấy lời khai những người liên quan và các nhân chứng, đồng thời kiểm tra hệ thống điện, vật dụng dễ cháy trong khu vực kinh doanh ăn uống nhằm xác định nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng này.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025 liên quan đến vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng tại số 227 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM. Công điện yêu cầu UBND TP.HCM tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ khẩn cấp cả về vật chất lẫn tinh thần cho các gia đình nạn nhân, đồng thời tạo điều kiện ổn định nơi ở và cuộc sống cho những người bị ảnh hưởng. Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo thành phố phối hợp Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.