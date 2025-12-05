Hiện trường vụ cháy làm 4 người tử vong thương tâm

Bà Út Mười, một trong những người có mặt tại hiện trường sớm nhất, kể lại rằng bà nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ khu vực tầng thượng. Lo sợ nạn nhân có thể nhảy xuống từ độ cao lớn, bà vội chạy đi tìm người hỗ trợ mở cửa lối bên cạnh để tạo đường thoát cho những người mắc kẹt. Tuy nhiên, do khói và lửa bốc lên quá dày đặc, nhiều người bên trong không thể tiếp cận lối thoát, khiến công tác cứu hộ ban đầu gặp rất nhiều khó khăn.