Hất văng CSGT lên capo ở Nghệ An: Tài xế đối diện hình phạt nào?

(VTC News) -

Từ vụ hất văng CSGT lên capo ở Nghệ An, luật sư Đặng Văn Cường phân tích hành vi của tài xế là phản ứng bột phát hay cố tình vi phạm.

DUNG NHIÊN
