Hất văng CSGT lên capo ở Nghệ An: Tài xế đối diện hình phạt nào?
(VTC News) -
Từ vụ hất văng CSGT lên capo ở Nghệ An, luật sư Đặng Văn Cường phân tích hành vi của tài xế là phản ứng bột phát hay cố tình vi phạm.
Tin mới
Một người trúng độc đắc Vietlott gần 134 tỷ đồng
20:39 22/10/2025
Thị trường
Triều cường dâng cao giờ tan tầm, người dân TP.HCM chật vật về nhà
20:36 22/10/2025
Đời sống
Thứ trưởng Tài chính Thái Lan từ chức sau cáo buộc liên quan đường dây lừa đảo
20:30 22/10/2025
Thời sự quốc tế
Trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi vùng khó khăn được hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng
20:07 22/10/2025
Tin tức - Sự kiện
Tình báo Hàn Quốc tiết lộ bất ngờ về đường dây lừa đảo ở Campuchia
20:01 22/10/2025
Thời sự quốc tế
Gen Z vào đại học: 'Tắt' lo âu, 'bật' chill mode để sống khỏe giữa áp lực
20:00 22/10/2025
Giới trẻ
Tiền Phong Golf Championship 2025: Lan tỏa khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam
20:00 22/10/2025
Golf
Châu Âu ủng hộ lập trường Tổng thống Mỹ về xung đột Nga-Ukraine
19:47 22/10/2025
Thời sự quốc tế
Kỹ sư thú y tiếp tay bán hơn 60 tấn lợn bệnh cho người dân làm thực phẩm
19:47 22/10/2025
Bản tin 113
Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng, Công an sẵn sàng lực lượng ứng phó bão Fengshen
19:35 22/10/2025
Tin nóng
Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy được cảnh sát bảo vệ 24/7 trong tù
19:31 22/10/2025
Thời sự quốc tế
Huế dốc toàn lực ứng phó bão số 12, nhiều khách sạn miễn phí cho dân tránh trú
19:24 22/10/2025
Tin nóng
Từ vùng sạt lở đến khu tái định cư lại sạt lở: Lâm Đồng 'cầu cứu' chuyên gia
19:20 22/10/2025
Đời sống
Bắt được cá sấu quý hiếm nặng hơn 50 kg ở phố biển Quy Nhơn
19:06 22/10/2025
Tin nhanh 24h
ĐBQH đề xuất cho học sinh mượn sách giáo khoa, không lo việc hàng năm phải mua
19:03 22/10/2025
Tin tức - Sự kiện
Bảo tàng Louvre mở cửa trở lại sau vụ trộm thế kỷ
19:00 22/10/2025
Thời sự quốc tế
Bão số 12 Fengshen chưa vào bờ, Biển Đông lại sắp đón thêm áp thấp nhiệt đới
18:54 22/10/2025
Thời tiết
Hội chợ mùa Thu 2025: Cơ hội để doanh nghiệp Việt khẳng định vị thế
18:51 22/10/2025
Thị trường
Vietnix S3 Object Storage: Giải pháp lưu trữ tối ưu quy mô và chi phí
18:43 22/10/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Xử phạt hơn 1,5 tỷ đồng sau 4 ngày ra quân kiểm tra nồng độ cồn ở Cần Thơ
18:37 22/10/2025
Tin nóng
Điều tra vụ nam công nhân của một công ty tử vong
18:36 22/10/2025
Bản tin 113
Hình ảnh đầu tiên trong đám cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà ở Quảng Trị
18:30 22/10/2025
Hoa hậu
'Siêu trộm' chuyên phá két sắt trộm tiền, vàng sa lưới
18:21 22/10/2025
Bản tin 113
Rơi bê tông, kính khiến 2 người thương vong: Thông tin mới nhất
18:19 22/10/2025
Tin nóng
40 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú: Tiếp tục đình chỉ công tác nữ hiệu phó
18:01 22/10/2025
Tin tức - Sự kiện
Hất văng CSGT lên capo ở Nghệ An: Tài xế đối diện hình phạt nào?
17:53 22/10/2025
VTC NEWS TV
Chương trình học y quốc tế bị dừng đào tạo: Lãnh đạo trường nêu phương án xử lý
17:52 22/10/2025
Giáo dục
Làm sạch dữ liệu đất đai: Người dân sắp có thể nộp ảnh sổ đỏ photo qua VNeID
17:42 22/10/2025
Bất động sản
Một số vấn đề mới, quan trọng trong Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV
17:39 22/10/2025
Chính trị
Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo trước thềm APEC
17:32 22/10/2025
Reels