Hành trình miệt mài, tỉ mỉ làm đầu lân - sư - rồng truyền thống tại Gia Lai

Nghề làm đầu lân - sư - rồng truyền thống tại Gia Lai.
Mỗi dịp lễ Tết, Trung thu hay các dịp khai trương, những điệu múa lân - sư - rồng rộn ràng, uy dũng góp phần khuấy động không khí, như lời chúc may mắn và thịnh vượng cho gia chủ, người dân Gia Lai.
Nhưng ít ai biết, để tạo nên linh vật rực rỡ và đầy thần thái ấy là cả một hành trình miệt mài, tỉ mẩn của những nghệ nhân Gia Lai đang thầm lặng giữ lửa cho nghề truyền thống làm đầu lân - sư- rồng.
Dịp Tết Trung thu, không khí tại các cơ sở sản xuất lân - sư- rồng truyền thống trên địa bàn tỉnh Gia Lai luôn tấp nập.
Nguyên liệu chính để làm lân - sư - rồng vẫn là những vật liệu mộc mạc như tre, mây, giấy bồi, vải kim sa và lông cừu. Quy trình tạo ra sản phẩm là sự kết hợp của nhiều công đoạn, đòi hỏi sự khéo léo và kiên nhẫn, để làm sao khung lân phải vừa nhẹ vừa chắc chắn.
Khi khung sườn lân - sư - rồng được định hình, người thợ thực hiện công đoạn bồi giấy, dán vải và quét sơn lót sao cho bề mặt phải láng mịn, không một gợn sóng hay gồ ghề.
Theo các nghệ nhân, phần quan trọng nhất chính là khâu vẽ và trang trí. Trong đó đôi mắt được thể hiện rõ nét nhất thần thái uy nghi, mạnh mẽ và linh hoạt của linh vật lân - sư - rồng. Nếu vẽ sai mắt hay không đẹp, cả sản phẩm coi như hỏng.
Để có được đôi mắt lân - sư - rồng chuẩn mực, người thợ phải tập trung cao độ và có kỹ thuật vững vàng. Đồng thời các nghệ nhân phải hiểu rõ về màu sắc, ý nghĩa của từng loại linh vật.
Ngoài ra, những đường nét, màu sắc rực rỡ (đỏ, vàng, xanh lá) không chỉ làm lân - sư - rồng nổi bật dưới ánh đèn sân khấu mà còn mang ý nghĩa phúc lộc, may mắn.
Để tạo sự uyển chuyển khi múa, thân lân thường được may bằng vải kim sa lấp lánh, giúp linh vật tỏa sáng rực rỡ dưới mọi góc nhìn.
Anh Nguyễn Minh Tú (ngụ phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) chia sẻ, gia đình anh có nhiều thế hệ làm nghề đầu lân - sư -rồng, riêng anh có hơn 20 năm gắn bó với nghề này. Với thu nhập hiện tại từ 4-7 triệu đồng/tháng, nhiều người làm nghề trên địa bàn tỉnh Gia Lai phải bỏ vì nghề đòi hỏi sự công phu, vất vả, tỉ mỉ và thu nhập không ổn định.
"Là người trẻ, tôi vẫn quyết tâm giữ nghề, với tôi đây không chỉ là mưu sinh mà còn là một nét đẹp văn hóa cần được bảo tồn và phát triển. Mỗi sản phẩm lân sư rồng tôi làm ra đều chất chứa niềm tự hào, ước vọng và niềm tin nghề truyền thống không bị lãng quên", anh Tú chia sẻ.
Sắc màu rực rỡ của đầu lân - sư- rồng là sắc màu của niềm hy vọng, mang ước vọng cầu mong sự thịnh vượng, phát đạt, hanh thông và hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà.