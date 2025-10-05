Hành trình miệt mài, tỉ mỉ làm đầu lân - sư - rồng truyền thống tại Gia Lai

Anh Nguyễn Minh Tú (ngụ phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) chia sẻ, gia đình anh có nhiều thế hệ làm nghề đầu lân - sư -rồng, riêng anh có hơn 20 năm gắn bó với nghề này. Với thu nhập hiện tại từ 4-7 triệu đồng/tháng, nhiều người làm nghề trên địa bàn tỉnh Gia Lai phải bỏ vì nghề đòi hỏi sự công phu, vất vả, tỉ mỉ và thu nhập không ổn định.