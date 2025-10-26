Hành trình chinh phục vòng nguyệt quế Olympia 2025 của Trần Bùi Bảo Khánh

Sáng 26/10, trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 diễn ra với màn tranh tài của 4 nhà leo núi: Lê Quang Duy Khoa (Trường THPT Chuyên Quốc học Huế), Nguyễn Nhựt Lam (Trường THPT Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp), Đoàn Thanh Tùng (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa) và Trần Bùi Bảo Khánh (Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội).
4 thí sinh xuất hiện với sự tự tin, sẵn sàng trước hành trình chinh phục vòng nguyệt quế vinh quang.
Bảo Khánh là thí sinh cuối cùng ghi tên vào Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 sau chiến thắng thuyết phục (270 điểm) ở cuộc thi Quý IV. Chiến thắng này càng ấn tượng hơn khi Khánh phải vượt qua một trận thi Quý khốc liệt với 5 thí sinh (thay vì 4 như thường lệ, do sự cố ở cuộc thi Tháng), chứng minh bản lĩnh và nỗ lực không ngừng.
Trước khi bước vào phần thi Khởi động, Bảo Khánh càng trở nên tự tin hơn với những lời động viên của thầy cô, bạn bè đến từ ngôi trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam mà em đang theo học.
Theo sau sát nút đối thủ 2 chặng, phải đến phần thi Về Đích, khi mạnh dạn lựa chọn gói câu hỏi 20-30-20 điểm, Bảo Khánh trả lời đúng và vươn lên dẫn đầu.
Tổng điểm của em liên tục tăng từ 195-225-245 khi cả 3 câu hỏi Bảo Khánh đều trả lời chính xác. Cổ động viên vỡ òa theo màn ăn mừng của thí sinh khi kết thúc phần thi.
Dù là thí sinh Về Đích cuối cùng, nhưng ở câu hỏi cuối của Nhựt Lam, Bảo Khánh đã quyết đoán bấm chuông giành quyền trả lời khi đối thủ đưa ra đáp án chưa chính xác. Pha bấm chuông chiến thuật này, dù khiến Bảo Khánh bị trừ 15 điểm (do trả lời sai), vẫn đảm bảo anh duy trì được vị trí dẫn đầu với 215 điểm, và trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2025.
Điểm số của Bảo Khánh chỉ hơn người về nhì là Thanh Tùng 5 điểm (Thanh Tùng đạt tổng 210).
Với tổng điểm cao nhất là 215 điểm, Bảo Khánh đăng quang ngôi vị Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25. Đoàn Thanh Tùng về đích ở vị trí thứ hai, chỉ kém người dẫn đầu vỏn vẹn 5 điểm (210 điểm). Hai thí sinh còn lại là Nguyễn Nhựt Lam giành 205 điểm và Lê Quang Duy Khoa đạt 180 điểm.
"Em cảm thấy rất vui và tuyệt vời. Chiến thắng này không chỉ dành cho cá nhân em mà còn cho cả những người thân, bạn bè đã yêu quý và đồng hành cùng em trong suốt chặng đường vừa qua", nhà vô địch Bảo Khánh chia sẻ sau chặng hành trình leo núi của mình