Hàng Việt chiếm ưu thế trong giỏ quà Trung thu

(VTC News) -

Thị trường bánh Trung thu năm nay có ghi nhận nhiều biến động: Giá bán tăng nhẹ do chi phí sản xuất leo thang, trong khi sức mua chững lại vì người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu. Dù vậy, hàng Việt vẫn giữ được ưu thế trong giỏ quà Trung thu khi người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn các thương hiệu uy tín trong nước như Kinh Đô, Maison, Đại Phát, Bibica và đặc biệt là dòng bánh nhãn riêng Co.op Bakery.

Nắm bắt xu hướng này, Saigon Co.op không chỉ giữ giá ổn định mà còn áp dụng mức chiết khấu đến 16%, vừa đồng hành cùng khách hàng, vừa góp phần bình ổn thị trường và lan tỏa trọn vẹn niềm vui đoàn viên.

Người tiêu dùng có xu hướng quan tâm những sản phẩm bánh trung thu thanh đạm và ít ngọt.

Saigon Co.op nhanh chóng nhập cuộc với chiết khấu lên đến 16%

Trước bức tranh tiêu dùng đầy biến động, Saigon Co.op nhanh chóng tung gói hỗ trợ thiết thực nhằm bình ổn thị trường và giúp khách hàng có thêm lựa chọn tiết kiệm. Hệ thống siêu thị triển khai mức chiết khấu lên đến 16% cho các đơn hàng bánh Trung thu đa dạng, từ truyền thống đến cao cấp, cùng các hộp quà sang trọng. Chương trình áp dụng cho các thương hiệu lớn Kinh Đô, Maison, Đại Phát, Bibica cùng dòng bánh Co.op Bakery, với giá bán chỉ từ 38.500 đồng đến 146.000 đồng/chiếc, hộp quà dao động 285.000 đồng đến trên 1 triệu đồng/hộp.

Những chính sách này vừa giúp chia sẻ gánh nặng chi phí, vừa tạo thêm cơ hội để các gia đình chuẩn bị mâm cỗ Trung thu trọn vẹn, ấm áp. Theo khảo sát nhanh khách hàng mua sắm tại Co.opmart, những sản phẩm bánh Trung Thu thanh đạm, ít ngọt, sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng đang ngày càng thu hút sự quan tâm và ưu tiên lựa chọn của người tiêu dùng hiện đại.

Saigon Co.op chiết khấu lên đến 16% cho các đơn hàng bánh Trung Thu.

Rước deal về ví cùng Co.op Online – trải nghiệm đa kênh hiện đại

Bên cạnh các ưu đãi trực tiếp tại siêu thị, Saigon Co.op còn đồng bộ khuyến mãi lên kênh thương mại điện tử, giúp khách hàng tận hưởng ưu đãi kép. Trong chương trình “Vui hội trăng rằm – Rước deal về ví” (18-24/9), khách hàng mua sắm các sản phẩm thuộc nhóm Bánh – Kẹo – Thức uống không cồn từ 250.000 đồng trở lên qua ứng dụng Co.op Online hay website Cooponline.vn sẽ vừa được hưởng mức giảm giá đến 50% như tại cửa hàng vật lý, vừa có thêm ưu đãi riêng: nhập mã RUOCDEAL10 giảm ngay 10.000 đồng cho đơn hàng.

Chương trình không chỉ giúp người tiêu dùng tiết kiệm chi phí mà còn tạo điều kiện thuận lợi để trải nghiệm mua sắm hiện đại, an toàn ngay tại nhà hoặc bất cứ đâu thông qua website và ứng dụng di động của Co.op Online.

Ứng dụng mua sắm trực tuyến Co.op Online tung ưu đãi kép.

Ready to cook, Ready to eat – Giải pháp đơn giản cho mâm cỗ đoàn viên

Bên cạnh bánh Trung Thu, Saigon Co.op đang chú trọng phát triển hai dòng sản phẩm tiện lợi là Ready to Cook và Ready to Eat. Sản phẩm Ready to Cook và Ready to Eat giữ được hương vị truyền thống như món ăn nguyên bản, đồng thời đảm bảo sự tiện lợi trong việc chế biến và sử dụng.

Một số sản phẩm được Saigon Co.op áp dụng chương trình giảm giá tối thiểu 15% từ 25/9 đến 01/10/2025 như: Cá nục kho cà, thịt coltlet ram, rau xào thập cẩm,... Trong thời gian tới, dòng sản phẩm này sẽ tiếp tục phát triển với nhiều món ăn đa dạng phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Ngoài ra, đối với nhóm bánh, kẹo và thức uống không cồn, các sản phẩm cũng được thiết kế nhằm tạo sự thuận tiện tối đa, giúp khách hàng thưởng thức đầy đủ mà không mất nhiều công sức chuẩn bị.

Hai dòng sản phẩm này hiện được phân phối rộng rãi tại Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, FineLife… và trên Cooponline.vn, mang đến sự thuận tiện và an tâm lựa chọn cho khách hàng khắp cả nước. Đây cũng là minh chứng cho cam kết của Saigon Co.op trong việc đổi mới danh mục hàng hóa: Vừa hiện đại, tiết kiệm thời gian, vừa vẫn giữ trọn vẹn giá trị văn hóa truyền thống trong không gian đoàn viên.

Dòng sản phẩm Ready to Cook, Ready to eat ngày càng được ưa chuộng tại Co.opmart.

Chuỗi ưu đãi cao điểm cuối tháng 9

Đáp ứng nhu cầu mua sắm đa dạng, Saigon Co.op giới thiệu chương trình “Vui hội trăng rằm – Sắm siêu tiết kiệm” với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn, mang đến trải nghiệm mua sắm tiết kiệm và thú vị dành cho khách hàng:

Giảm giá đến 50% nhóm hóa phẩm, đồ dùng, thực phẩm công nghệ trên Co.op Online qua các chiến dịch “Cuối tháng cạn ví – Deal hời cứu nguy” và “Đón mùa trăng vàng – Tặng ngàn ưu đãi”.

Siêu ưu đãi cuối tuần tại siêu thị: Từ 19–21/9 (đồ dùng, may mặc) và 26–28/9 (hàng nhãn riêng). Với hóa đơn từ 300.000 đồng, khách hàng được mua thêm sản phẩm ưu đãi theo từng mức hóa đơn, tối đa 10 sản phẩm.

Ưu đãi cho khách hàng Thành viên theo hạng thẻ Đồng – Bạc – Vàng – Bạch Kim; nhân đôi điểm thưởng vào các ngày “Thứ 3 thả ga tích điểm” (23 & 30/9).

Ưu đãi khách hàng mới trên Co.op Online: đăng ký tài khoản, đặt đơn từ 300.000 đồng được tặng voucher 30.000 đồng cho lần mua sau.

Nhóm hàng điểm nhấn giảm sâu gồm bánh kẹo Trung thu, đèn lồng, khăn giấy, giày dép, quần áo trẻ em, cùng các hóa phẩm dung tích lớn và sản phẩm may mặc mùa thu.

