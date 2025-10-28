Hàng nghìn khối đất đá tràn lấp mặt đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên

(VTC News) -

Ngày 28/10, tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên phát sinh một số điểm sạt lở do mưa lớn kéo dài.

Mưa lớn khiến nhiều đoạn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan sạt lở.

Theo đó, tại Km41, Km42 và Km46 thuộc địa phận Đà Nẵng xảy ra sạt lở với tổng khối lượng khoảng 4.000 m³. Trong đó, vị trí Km46 có khối lượng sạt lở lớn nhất với khoảng 2.000 m³. Đất, đá cùng cây cối đổ xuống tràn lấp mặt đường.

Ngay khi xảy ra sự cố, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư dự án) phối hợp Khu QLĐB III phối hợp lực lượng CSGT Đà Nẵng kiểm tra tình hình sạt lở.

Đại diện Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cho hay, dự án đang thi công mở rộng nên thiết bị đang tập kết sẵn trên tuyến. Đơn vị gấp rút điều động nhân công, máy móc đến hiện trường tổ chức xử lý.

Trước đó, từ ngày 26 - 27/10, mưa lớn liên tục khiến nước tràn qua mặt đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên tại Km14 (địa phận xã Khe Tre, TP Huế) gây chia cắt giao thông.

Nước từ sườn đồi đổ xuống mạnh gây ngập cục bộ và sạt lở rải rác tại một số vị trí dọc tuyến.

Hiện Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đang tập trung nguồn lực cố gắng thông tuyến trong thời gian sớm nhất.

Trong khi đó, tại Quảng Ngãi, chiều 28/10, ông Đinh Xuân Hoà - Chủ tịch UBND xã Ngọc Linh - cho biết sau khi xảy ra vụ sạt lở núi lúc rạng sáng nay, chính quyền xã đang nỗ lực huy động lực lượng, tiếp cận 5 thôn làng bị cô lập.

Chính quyền xã Ngọc Linh giăng dây cảnh báo khu vực nguy hiểm.

Theo ông Hòa, sạt lở làm đứt gãy tuyến đường qua thôn Ngọc Nang, giao thông bị chia cắt khiến 5 thôn thuộc xã Ngọc Linh gồm: Ngọc Nang, Mô Po, Xa Úa, Ngọc Lân, Tu Răng, với 430 hộ dân/1.700 nhân khẩu bị cô lập hoàn toàn.

“Chúng tôi đã liên lạc được với người trong 5 thôn nhưng đường đi vào 5 thôn hiện bị cô lập hoàn toàn. Hiện xã đã chuẩn bị sẵn sàng các nhu yếu phẩm, lương thực, thuốc men để cung cấp khi người dân có nhu cầu. Trong chiều nay, cán bộ xã sẽ tìm cách vào hỗ trợ người dân ở 5 thôn làng bị cô lập trên”, ông Hòa nói.