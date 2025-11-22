Hàng không vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ đến đồng bào vùng lũ miền Trung

(VTC News) -

Hãng hàng không Vietjet cho biết, do ảnh hưởng của tình hình mưa lũ tại các tỉnh Gia Lai, Đăk Lắk, Khánh Hoà những ngày gần đây, việc di chuyển của người dân gặp khó khăn, sân bay đã phải tạm ngừng hoạt động. Nhiều chuyến bay đến và đi từ các sân bay Phù Cát, Tuy Hoà và Cam Ranh cũng chịu ảnh hưởng, phải điều chỉnh kế hoạch bay.

Để hỗ trợ hành khách, Vietjet sẽ đổi thời gian bay miễn phí hoặc hoàn/ bảo lưu vé không thu phí theo điều kiện vé cho những chuyến bay khởi hành từ các sân bay đang bị ảnh hưởng, bao gồm:

Các chuyến bay khởi hành từ sân bay Cam Ranh từ ngày 20/11 đến hết ngày 23/11/2025.

Các chuyến bay khởi hành từ sân bay Tuy Hoà từ ngày 20/11 đến hết ngày 25/11/2025.

Các chuyến bay khởi hành từ sân bay Phù Cát từ ngày 19/11 đến hết ngày 23/11/2025.

Quý hành khách vui lòng liên hệ Tổng đài 1900 1886, các phòng vé chính thức của Vietjet hoặc đại diện Vietjet tại các sân bay Cam Ranh, Tuy Hoà, Phù Cát để được hỗ trợ.

Vietjet hỗ trợ hành khách và tiếp tục vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ tới Miền Trung

Ngoài ra, Vietjet vẫn tiếp tục hỗ trợ vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ từ các sân bay Hà Nội và TP.HCM đến các địa phương chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ tại Miền Trung.

Các tổ chức, đơn vị, cá nhân có nhu cầu gửi hàng cứu trợ vui lòng liên hệ Vietjet qua hotline: 0918716828 tại Hà Nội và 0912384770 tại TP.HCM hoặc email: cuutro@vietjetair.com để được hỗ trợ đăng ký vận chuyển.

Hãng hàng không Bamboo Airways cho biết, hãng cũng triển khai chương trình vận chuyển hàng cứu trợ miễn phí đến với người dân vùng lũ miền Trung.

Cụ thể, chuyến bay QH1215 rời sân bay Nội Bài đi Phù Cát (Gia Lai) vào chiều tối 21/11 đã chở 1 tấn gạo cứu trợ từ UBND xã Tân Cương (Thái Nguyên), nhằm hỗ trợ người dân các tỉnh miền Trung đang gặp nhiều khó khăn do mưa lũ.

Bamboo Airways cho biết, hãng vẫn tiếp nhận hàng cứu trợ gửi theo các chuyến bay khởi hành từ Hà Nội hoặc TP.HCM đến Quy Nhơn (UIH).

Bamboo Airways đang triển khai vận chuyển hàng hoá cứu trợ miễn đến với đồng bào miền Trung.

Hãng cũng khuyến cáo, hàng hóa cần được đóng gói theo kiện, có bao bì chắc chắn. Mỗi kiện không quá 40kg và mỗi lô hàng không quá 500kg.

Các cơ quan, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, tập thể có nhu cầu vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ cần liên hệ thông qua các Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Ủy ban nhân dân các tỉnh/ thành phố, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam các cấp, các quỹ từ thiện (được cơ quan nhà nước cấp phép thành lập, công nhận điều lệ).

Các cơ quan, đơn vị có nhu cầu gửi hàng cần có công văn chính thức và danh sách mặt hàng cứu trợ chi tiết. Bamboo Airways Cargo sẽ không nhận chuyên chở hàng hóa là các thiết bị, vật dụng chứa pin bên trong, hoặc các vật phẩm có chứa hàng hoá nguy hiểm để đảm bảo an ninh, an toàn hàng không.

Chi tiết xin vui lòng liên hệ: salescargo@bambooairways.com

Trước đó, Vietnam Airlines thông báo, từ nay đến 31/12/2025, hàng hóa hỗ trợ sẽ được miễn toàn bộ cước vận chuyển, phụ thu nhiên liệu và các loại phí liên quan, đồng thời được ưu tiên xếp tải trên các chuyến bay của Vietnam Airlines Group từ các sân bay trên cả nước đến Phù Cát, Tuy Hòa, Cam Ranh, Liên Khương, Buôn Ma Thuột và Pleiku.

Chương trình cũng tiếp tục áp dụng đối với các chuyến bay đến Phú Bài, Đà Nẵng và Chu Lai, như trong giai đoạn đầu triển khai. Thời gian thực hiện có thể được gia hạn tùy theo nhu cầu thực tế và lượng hàng cứu trợ.

Không chỉ đảm bảo khai thác an toàn, Vietnam Airlines luôn tiên phong đồng hành thực hiện trách nhiệm xã hội trong mọi thời điểm.

Chương trình áp dụng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Ủy ban Nhân dân các tỉnh/thành phố, Hội Chữ thập đỏ các cấp, các đoàn thể chính trị – xã hội, cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, quỹ từ thiện (có giấy phép hoạt động) và doanh nghiệp được cơ quan chức năng xác nhận mục đích hỗ trợ hoặc giới thiệu.

Các tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu vận chuyển có thể liên hệ thông qua các đơn vị này.

Để đăng ký và đặt giữ chỗ vận chuyển hàng hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ: Nguyễn Thị Liên Hoa - Ban Kế hoạch và Tiếp thị Hàng hóa, Vietnam Airlines. SĐT: 0395216659; Email: hoantl@vietnamairlines.com.

Từ ngày 30/10, Vietnam Airlines Group đã triển khai vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ đến các sân bay Phú Bài, Đà Nẵng và Chu Lai. Đến nay, 2.081 kiện hàng với tổng trọng lượng hơn 30 tấn, gồm nhu yếu phẩm, thuốc men, quần áo và các vật dụng thiết yếu, đã được chuyển kịp thời tới đồng bào vùng mưa lũ miền Trung.