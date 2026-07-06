Hamas tuyên bố giải thể cơ quan điều hành Gaza

(VTC News) -

Ngày 6/7, người đứng đầu cơ quan truyền thông của Hamas Ismail al-Thwabta thông tin Hamas sẵn sàng chuyển giao quyền quản lý cho Ủy ban Quốc gia về Quản lý Gaza (NCAG), vốn được thành lập để lãnh đạo vùng lãnh thổ theo thỏa thuận. Tuyên bố của Hamas không đề cập đến việc giải giáp vũ khí, một trong những yêu cầu chính trong nội dung thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian.

“Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên liên quan và có trách nhiệm ngay lập tức đẩy nhanh mọi thủ tục để Ủy ban Quốc gia về Quản lý Gaza nhanh chóng tiếp quản cũng như đảm nhận nhiệm vụ, trách nhiệm hành chính và quốc gia của mình. Điều này nhằm củng cố sự kiên cường của người dân Palestine cao quý và hàn gắn vết thương của họ”, ông al-Thwabta tuyên bố.

Người đứng đầu cơ quan truyền thông của chính quyền Hamas Ismail al-Thawabta phát biểu tại cuộc họp báo ở bệnh viện Al-Aqsa ở Deir al-Balah, miền trung dải Gaza. (Ảnh:AP)

Ông al-Thawabta cũng thông báo Chủ tịch Ủy ban Khẩn cấp của chính quyền, ông Mohammed al-Farra đã nộp đơn từ chức. "Ông ấy quyết định giải thể ủy ban này nhằm thúc đẩy quá trình chuyển giao hành chính và chính quyền sang cho Ủy ban Quốc gia về Quản lý Gaza", ông al-Thawabta cho hay.

Ủy ban Khẩn cấp là cơ quan được Hamas thành lập để phụ trách hoạt động điều hành dải Gaza kể từ khi lực lượng này giành quyền kiểm soát dải đất từ phong trào Fatah đối địch vào năm 2007.

Theo CNN, Ủy ban Hòa bình được thành lập để thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn xác nhận họ “ghi nhận” thông báo của Hamas, nhưng sẽ chờ đợi “hành động chứ không phải lời hứa”. Trong tuyên bố trên X, ban này kêu gọi Hamas giải giáp vũ khí và nhấn mạnh: “Nguyên tắc cốt lõi vẫn là một chính quyền, một luật lệ và một loại vũ khí”.

Những nhân viên từng làm việc cho cơ quan điều hành Gaza sẽ được xem là nhân viên nhà nước và có thể tiếp tục làm việc dưới sự quản lý của NCAG. Hiện tại, cơ quan điều hành Gaza có khoảng 60.000 nhân viên.

NCAG là ủy ban do nhà kỹ trị người Palestine Ali Shaath đứng đầu, được thành lập bởi Ủy ban Hòa bình, sáng kiến do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng khi ông làm trung gian cho lệnh ngừng bắn giữa Hamas và Israel vào tháng 10/2025.

Việc giải thể cơ quan quản lý Hamas mở đường cho NCAG tiếp quản trách nhiệm điều hành dân sự tại Gaza. NCAG thiết lập trụ sở bên ngoài dải Gaza trong nhiều tháng qua, do Israel phản đối thành viên ủy ban này tiến vào vùng đất.