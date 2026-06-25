Hải Phòng sắp có 1.000 căn hộ cho công nhân, chuyên gia thuê

(VTC News) -

Thông tin từ Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cho biết, UBND TP Hải Phòng sẽ tổ chức khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu chức năng dịch vụ thuộc Khu công nghiệp Đại An mở rộng (Nhà lưu trú cho công nhân, chuyên gia) vào sáng 26/6.

Đây là một trong những dự án nhà lưu trú cho thuê phục vụ công nhân, người lao động và chuyên gia trong khu công nghiệp; góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thu hút và ổn định nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực cạnh tranh và sức hấp dẫn đầu tư của thành phố.

Phối cảnh tổng thể Dự án đầu tư xây dựng Khu chức năng dịch vụ thuộc Khu công nghiệp Đại An mở rộng.

Dự án do Công ty TNHH Một thành viên Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Đại An làm chủ đầu tư tại Lô DV3, DV4 Khu công nghiệp Đại An mở rộng, phường Tứ Minh.

Dự án đã được Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và các cơ quan liên quan giải quyết các thủ tục hành chính nhanh chóng, đảm bảo điều kiện khởi công theo quy định với quy mô 4,28ha, tổng vốn đầu tư khoảng 1.1111 tỷ đồng, với hơn 1.000 căn hộ lưu trú cho công nhân, chuyên gia thuê và các công trình thương mại dịch vụ kèm theo.

Dự kiến quý IV/2027, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng theo từng hạng mục công trình độc lập.

Dự án sẽ cung cấp chỗ ở hiện đại, tiện nghi cho hàng ngàn người lao động, tạo nên điểm sáng cần được nhân rộng tại TP Hải Phòng, theo đúng với tinh thần: đảm bảo quyền có nơi ở hợp pháp là quyền của người dân; người chưa có đủ điều kiện sở hữu nhà có thể tiếp cận nhà cho thuê với giá cả hợp lý.

Đây cũng là minh chứng sinh động cho sự chuyển biến trong tư duy phát triển của các doanh nghiệp và các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, không chỉ quan tâm đến phát triển sản xuất kinh doanh mà còn quan tâm đến chất lượng sống của người lao động – tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp. Đây cũng sẽ là cách thiết thực để giữ chân các chuyên gia và người lao động gắn bó lâu dài với Khu công nghiệp.

Dự án sẽ cung cấp chỗ ở hiện đại, tiện nghi cho hàng ngàn người lao động, tạo nên điểm sáng cần được nhân rộng tại TP Hải Phòng.

Cũng theo lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, TP Hải Phòng đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với khát vọng lớn hơn, tầm nhìn xa hơn và yêu cầu cao hơn. Thành phố phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế, công nghiệp, dịch vụ logistics và cảng biển hiện đại mang tầm khu vực; là một cực tăng trưởng quan trọng của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Để hiện thực hóa khát vọng đó, bên cạnh hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghiệp, hạ tầng số, thì nguồn nhân lực chất lượng cao và đội ngũ công nhân lao động chính là nền tảng quan trọng nhất.

Thành quả phát triển của Hải Phòng hôm nay có sự đóng góp to lớn của hàng trăm nghìn người lao động đang ngày đêm làm việc tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố.

Theo điều chỉnh Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, thành phố Hải Phòng có 4 Khu kinh tế, 82 Khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 23.600 ha.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố đã có 48 Khu công nghiệp đã được thành lập, với tổng diện tích 13.722 ha. Tổng số lao động làm việc tại các khu công nghiệp, khu kinh tế là hơn 360.000 người; trong đó lao động nhập cư có nhu cầu về nhà ở chiếm khoảng 40%, hơn 140.000 người; khoảng 55% trong số này có nhu cầu bố trí nhà lưu trú công nhân hơn 78.000 người.

Triển khai thực hiện kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Thông báo số 64-TB/VPTW ngày 22/5/2026 về nhà ở xã hội và định hướng phát triển nhà ở trong thời gian tới và chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng về đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, hoàn thành mục tiêu xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030; tăng cường chăm lo đời sống, bảo đảm chỗ ở ổn định cho người lao động tại các khu công nghiệp, khu kinh tế.

TP Hải Phòng xác định công tác chăm lo đời sống người lao động không chỉ là trách nhiệm của doanh nghiệp hay chính quyền các cấp, mà còn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Trong giai đoạn từ 2021 đến nay, TP Hải Phòng đã và đang triển khai khẩn trương đầu tư xây dựng 29 dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân và các nhóm đối tượng mua nhà ở xã hội khác theo quy định, quy mô khoảng 34.400 căn hộ.

Hiện nay, tại các khu công nghiệp, khu kinh tế có 2 dự án nhà lưu trú phục vụ cho người lao động đã đi vào hoạt động là dự án Ký túc xá công nhân LG Display cung cấp 556 phòng ở và dự án nhà ở công nhân viên Công ty TNHH Pegatron Việt Nam cung cấp 784 phòng ở; 1 dự án nhà lưu trú đã khởi công là Dự án Nhà lưu trú công nhân Laguna Heyner cung cấp 2.850 căn hộ.