Hà Tĩnh lập đoàn kiểm tra hàng loạt biệt thự ven biển đổ sập sau bão số 10

(VTC News) -

Sáng 9/10, theo tin từ lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Tĩnh, đơn vị đã thành lập đoàn kiểm tra để xử lý sự cố hàng loạt biệt thự tại Khu resort Hoa Tiên Xuân Thành (xã Tiên Điền) bị hư hỏng nặng sau bão số 10 Bualoi.

Cơ quan chức năng Hà Tĩnh đang lập đoàn kiểm tra công trình Khu resort Hoa Tiên Xuân Thành

Được biết, các công trình bị ảnh hưởng đều là nhà ở cấp 3, thuộc loại nhà ở thương mại, được đầu tư xây dựng để bán, cho thuê hoặc cho thuê mua theo cơ chế thị trường.

Về thẩm quyền thẩm tra thiết kế, trả lời báo chí, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết “Cơ quan nhà nước chỉ có trách nhiệm cấp phép xây dựng, còn việc thẩm tra thiết kế là trách nhiệm của chủ đầu tư".

Nhiều căn biệt thự của Khu resort Hoa Tiên Xuân Thành bị sóng biển đánh sập trong bão số 10 Bualoi

"Căn cứ vào Nghị định 15, năm 2013 và một số Thông tư hướng dẫn như Thông tư 21, Thông tư 46 thì dự án không thuộc đối tượng của cơ quan nhà nước kiểm tra công tác nghiệm thu để đưa vào sử dụng, trách nhiệm này thuộc về chủ đầu tư", lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Tĩnh nói.

Trước đó, trong đêm 28 và rạng sáng 29/9, bão số 10 Bualoi đổ bộ khiến nhiều biệt thự hướng biển tại Khu resort Hoa Tiên Xuân Thành bị sóng lớn đánh sập, hư hại nghiêm trọng. Những căn nhà có diện tích từ 180 - 250m², được thiết kế hiện đại, giá trị hàng chục tỷ đồng, nay nhiều căn bị đổ sập hoàn toàn, móng bị khoét sâu, lộ rõ bê tông và cốt thép.

Bên trong, nội thất cao cấp như bàn ghế, giường tủ, bồn tắm… bị xô lệch, hư hỏng nặng, nhiều phòng chỉ còn trơ khung tường và đống đổ nát.

Dự án Hoa Tiên Xuân Thành được cấp phép năm 2016, là một phần của quần thể Hoa Tiên Paradise bao gồm sân golf 18 hố tiêu chuẩn quốc tế, trường đua chó 3.000 chỗ, bến du thuyền, khu du lịch Hoa Nắng Camping Beach… do Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành làm chủ đầu tư.