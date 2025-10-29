Hà Tĩnh bầu bổ sung nhiều chức danh lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh

(VTC News) -

Sáng 29/10, HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Kỳ họp thứ 32 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, thảo luận và thông qua 6 nghị quyết liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức danh lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh thống nhất miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và ông Dương Tất Thắng – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, do chuyển công tác. Đồng thời, HĐND tỉnh cũng miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Bùi Quang Hoàn – Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, và ông Nguyễn Huy Hùng – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà, 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành và Nguyễn Thị Nguyệt

Các đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã bầu bổ sung một số chức danh lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh. Bà Nguyễn Thị Việt Hà, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Đức, được bầu làm Phó chủ tịch HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh cũng bầu bà Nguyễn Thị Nguyệt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, và ông Hồ Huy Thành, Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Xuân, giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Kỳ họp đồng thời thông qua danh sách bổ sung Ủy viên UBND tỉnh gồm ba nhân sự mới: ông Trần Viết Hải, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; ông Nguyễn Thanh Điện, Chánh Thanh tra tỉnh; và ông Lê Thành Đông, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Chánh Văn phòng UBND tỉnh Trần Viết Hải, Giám đốc Sở KH-CN Lê Thành Đông, Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Thanh Điện. (Ảnh: HT)

Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh hiện nay gồm ông Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; và ông Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 15 nghị quyết chuyên đề liên quan đến điều chỉnh chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn mới, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, cũng như phân bổ, điều chỉnh kế hoạch vốn các chương trình mục tiêu quốc gia và công tác tổ chức bộ máy, đảm bảo an ninh – trật tự xã hội.