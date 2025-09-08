Hạ tầng bứt tốc, Vinhomes Green City hút vốn đầu tư

(VTC News) -

Tây Ninh đang ưu tiên nguồn lực cho loạt dự án hạ tầng trọng điểm, từ cao tốc TP.HCM - Mộc Bài đến Vành đai 3, Vành đai 4, khai thông kết nối liên vùng và quốc tế. Đón sóng hạ tầng, Vinhomes Green City gia tăng sức bật, trở thành tâm điểm mới của thị trường bất động sản Tây Bắc TP.HCM.

Tây Ninh tăng tốc hoàn thiện mạng lưới giao thông chiến lược

Nằm ở ngã ba kinh tế, Tây Ninh sở hữu vị trí đặc biệt khi kết nối miền Đông với miền Tây Nam Bộ. Với lợi thế tiếp giáp TP.HCM - trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước và là cửa ngõ đi Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời sở hữu hơn 368 km đường biên giới với Campuchia, Tây Ninh thành điểm trung chuyển quan trọng trong chuỗi thương mại nội địa và quốc tế.

Để chuyển hóa tiềm năng thành động lực, Tây Ninh đã xác định ưu tiên nguồn lực lớn nhất cho các dự án hạ tầng chiến lược.

Tây Ninh thành điểm trung chuyển quan trọng trong chuỗi thương mại nội địa và quốc tế (Ảnh: Báo Chính phủ)

Trên bản đồ hạ tầng, Tây Ninh có sự hiện diện của hàng loạt công trình quy mô quốc gia. Tiêu biểu nhất là cao tốc TP.HCM - Mộc Bài vừa được khởi công vào 19/8 vừa qua. Khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ nối thẳng TP.HCM với cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, mở cánh cửa giao thương sang, thúc đẩy phát triển các hành lang kinh tế, đô thị mới.

Song song, Vành đai 3 TP.HCM, đoạn qua địa bàn Tây Ninh dài 8,81km đang được thi công vượt tiến độ, sẽ thông xe kỹ thuật vào quý 3 năm 2025 và đưa vào khai thác vào đầu năm 2026, có tác động lan tỏa mạnh đến cả khu vực.

Đặc biệt, tại kỳ họp Quốc hội tháng 6/2025, Vành đai 4 TP.HCM đã được thông qua chủ trương đầu tư. Là địa phương có Vành đai 4 đi qua chiếm 40% độ dài toàn tuyến, Tây Ninh được hưởng lợi trực tiếp từ hạ tầng trọng điểm này. Tuyến đường khi hoàn thành sẽ “mở khóa” tiềm năng phát triển toàn vùng Tây Bắc TP.HCM nói chung và Tây Ninh nói riêng.

Ngoài sức bật từ các công trình quốc gia, Tây Ninh còn dồn lực cho hệ thống giao thông nội tỉnh có tính kết nối, lan tỏa, như: Dự án đường tỉnh 827E, trục kết nối TP.HCM - Long An (cũ) -Tiền Giang (cũ). Tuyến đường này có chiều dài 55km, đoạn đi qua địa phận Tây Ninh dài 35,5km và 3 cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây và Cần Giuộc, dự kiến khởi công cuối tháng 8/2025.

Vành đai 4 nhập vào Đường tỉnh 830 kết nối thẳng tới TP.HCM (Ảnh: Báo Long An)

Bên cạnh đó, đường tỉnh 830E dự kiến đưa vào khai thác từ cuối năm 2025, kết nối trực tiếp với Vành đai 3, Vành đai 4, Quốc lộ 1A và cao tốc Bến Lức - Long Thành. Đây được coi là tuyến huyết mạch giúp Tây Ninh hòa nhịp vào hệ thống giao thông liên vùng.

Không chỉ phục vụ đi lại, hệ thống hạ tầng đồng bộ còn trực tiếp mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư. Với lợi thế quỹ đất rộng, chi phí cạnh tranh, Tây Ninh đang trở thành điểm đến của nhiều dự án công nghiệp, chế biến và logistics... tạo nhu cầu lớn về nhà ở cho tầng lớp chuyên gia và lao động chất lượng cao.

Đô thị tiên phong tại Tây Bắc TP.HCM - Tâm điểm tăng trưởng mới

Song hành với chiến lược đầu tư hạ tầng của Tây Ninh, bất động sản khu vực Tây Bắc TP.HCM - Tây Ninh đang bước vào giai đoạn “vàng”. Trong đó, Vinhomes Green City nổi lên như một tâm điểm, vừa đón sóng hạ tầng, vừa kiến tạo chuẩn mực sống mới.

Với quy mô gần 200 ha, Vinhomes Green City được xem là đô thị hiện đại bậc nhất tại Tây Bắc TP.HCM. Dự án nằm liền kề các trục giao thông huyết mạch như Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, Quốc lộ 22… giúp cư dân dễ dàng di chuyển tới trung tâm TP.HCM, cũng như các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Trong bức tranh thị trường, Tây Bắc TP.HCM - Tây Ninh vẫn sở hữu mức giá mềm hơn đáng kể so với khu vực trung tâm TP.HCM, nhưng đang sở hữu tiềm năng tăng giá mạnh mẽ theo chu kỳ phát triển hạ tầng. Giới chuyên gia đánh giá, đây sẽ là khu vực dẫn dắt xu hướng giãn dân chất lượng cao, hình thành cực tăng trưởng mới trong tương lai gần.

Một lợi thế đặc biệt giúp Vinhomes Green City gia tăng sức hút chính là không gian xanh hiếm có và tiện ích đồng bộ. Đại đô thị sở hữu hệ sinh thái “all-in-life” với trường học, trung tâm thương mại, công viên, hồ điều hòa và chuỗi sân tập thể thao đa dạng... mang lại chất sống tiện nghi, đủ đầy, cân bằng và đầy cảm hứng.

Chính sách giãn xây cho phép khách hàng, nhà đầu tư sở hữu nhà phố Vinhomes với số vốn chỉ từ 550 triệu đồng.

Đặc biệt, tại Vinhomes Green City, chính sách giãn xây lần đầu tiên được áp dụng tại thị trường miền Nam giúp khách hàng sở hữu thấp tầng Vinhomes với vốn ban đầu chỉ từ 15% giá trị đất và thương mại (tương đương từ 550 triệu đồng), không áp lực trả gốc, không lãi suất trong 24 tháng.

Nhờ đó, nhà đầu tư và người mua ở thực giảm được áp lực tài chính, tối ưu dòng vốn trong giai đoạn đầu, đồng thời hưởng lợi tối đa từ sự gia tăng giá trị bất động sản theo tiến độ hoàn thiện hạ tầng.

Giới chuyên gia nhận định, khi hạ tầng trọng điểm khu vực đi vào vận hành, giá trị bất động sản tại các đô thị vệ tinh như Vinhomes Green City sẽ bật tăng mạnh mẽ. Chi phí ban đầu thấp cộng hưởng với lợi nhuận kép từ dòng tiền kinh doanh, cho thuê và tăng giá đưa dự án trở thành lựa chọn sáng giá bậc nhất thị trường.