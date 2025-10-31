Hà Nội hợp tác với VKIST phát triển khoa học - công nghệ

(VTC News) -

Ngày 31/10, đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng làm trưởng đoàn thăm, làm việc với Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST).

Tại buổi làm việc, PGS.TS Vũ Đức Lợi, Viện trưởng VKIST (Bộ Khoa học và Công nghệ) giới thiệu khái quát quá trình hình thành, định hướng phát triển và những kết quả bước đầu của Viện sau gần 10 năm thành lập.

Hiện nay, VKIST tập trung vào 8 lĩnh vực chủ chốt, đều là các hướng nghiên cứu ứng dụng gắn với các công nghệ chiến lược quốc gia như: Môi trường, năng lượng, công nghệ sinh học, cơ điện tử, công nghệ thông tin… Trong đó, mỗi năm, VKIST đều có những sáng chế mới và nhiều sản phẩm đã được thương mại hóa để tạo nguồn vốn tự chủ cho hoạt động nghiên cứu.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng cùng đoàn công tác của thành phố thăm, làm việc với VKIST.

Theo PGS.TS Vũ Đức Lợi, VKIST chú trọng công tác đào tạo nhân lực nghiên cứu chuyên sâu. Từ năm 2017, Viện phối hợp với KIST triển khai dự án đào tạo nhóm cán bộ nghiên cứu trong lĩnh vực bán dẫn - từ thiết kế, chế tạo, kiểm thử đến đóng gói sản phẩm. Nguồn nhân lực này sẽ là lực lượng nòng cốt cho phòng thí nghiệm bán dẫn của Viện khi hoàn thiện.

Bên cạnh đó, VKIST đang triển khai chương trình hợp tác đổi mới sáng tạo với doanh nghiệp. Theo đó, các nhà nghiên cứu của Viện sẽ trực tiếp tham gia làm việc tại doanh nghiệp, tìm hiểu quy trình sản xuất để đề xuất các giải pháp đổi mới công nghệ, tăng năng suất lao động.

Kết quả bước đầu cho thấy, các doanh nghiệp tham gia chương trình đạt mức tăng năng suất trung bình gấp hàng trăm lần so với trước, nhờ ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất. Trong năm 2025, Viện dự kiến triển khai thí điểm mô hình này với năm doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cao, hướng tới mục tiêu nhân rộng trong những năm tiếp theo.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trương Việt Dũng chúc mừng những kết quả VKIST đạt được thời gian qua, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ông Trương Việt Dũng cho biết, thành phố Hà Nội luôn quan tâm đầu tư phát triển khoa học - công nghệ theo tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.

Nhằm cụ thể hóa Luật Thủ đô (2024) và các chủ trương của Trung ương, HĐND thành phố thông qua 6 nghị quyết đặc thù về khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Các nghị quyết này tạo cơ chế đột phá trong phát triển khoa học - công nghệ, gồm chính sách ưu đãi thuế, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, đầu tư máy móc, thiết bị và phát triển hệ sinh thái đổi mới, khởi nghiệp sáng tạo của Thủ đô.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng cho biết, Hà Nội đang thúc đẩy hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, dự kiến ký kết các thỏa thuận hợp tác khung vào cuối năm 2025 khi khai trương chuỗi Trung tâm đổi mới sáng tạo.

Thành phố đồng thời nghiên cứu cơ chế quản lý linh hoạt, nhất là chính sách tiền lương để thu hút nhân lực chất lượng cao; phát triển đô thị thông minh với dự án Yên Xuân - Tiến Xuân (600ha) làm hạt nhân tăng trưởng mới, và xem xét đưa giáo dục công nghệ bán dẫn vào chương trình trung học cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND TP Trương Việt Dũng khẳng định, Hà Nội sẵn sàng tiên phong thử nghiệm mô hình mới, đổi mới thể chế và cơ chế quản lý, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TP Trương Việt Dũng cùng các thành viên đoàn công tác của thành phố đi thăm một số cơ sở trọng điểm phát triển khoa học - công nghệ tại Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Hòa Lạc), các viện nghiên cứu nằm trong Khu công nghệ cao Hòa Lạc.