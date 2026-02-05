Hà Nội có thêm 42 trạm cấp cứu, người dân được hỗ trợ ít nhất 80% kinh phí

(VTC News) -

Chiều 5/2, thông tin với VTC News, TS.BS Nguyễn Thành - Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội cho biết, mạng lưới cấp cứu ngoại viện 115 của Hà Nội hiện được mở rộng thêm 42 trạm cấp cứu mới, đặt tại 42 bệnh viện thuộc ngành Y tế Thủ đô.

Theo TS Thành, việc mở rộng mạng lưới cấp cứu 115 nhằm đáp ứng nhu cầu cấp cứu ngoại viện ngày càng tăng của người dân trên địa bàn thành phố. Với việc bổ sung 42 trạm mới, Hà Nội hiện có tổng cộng 50 trạm cấp cứu 115 trực thuộc ngành Y tế. Bên cạnh đó, Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội cũng đang phối hợp với 3 bệnh viện tuyến trung ương và bộ, ngành, nâng tổng số trạm cấp cứu ngoại viện lên 53 trạm, phủ rộng toàn địa bàn Thủ đô.

“Việc mở rộng mạng lưới giúp người dân tiếp cận dịch vụ cấp cứu nhanh hơn, kịp thời hơn, qua đó tăng cơ hội cứu sống người bệnh, đặc biệt trong các tình huống nguy kịch”, TS Nguyễn Thành nhấn mạnh.

Mỗi trạm cấp cứu 115 được bố trí xe cứu thương trực 24/24 giờ, trang bị đầy đủ thiết bị y tế chuyên dụng và cơ số thuốc theo đúng quy định. Nhân lực tại mỗi trạm gồm khoảng 3 - 4 cán bộ y tế được đào tạo bài bản, có kỹ năng xử lý các tình huống cấp cứu ngoại viện phức tạp như ngưng tim, ngưng thở, đột quỵ, tai nạn giao thông. Thời gian các kíp cấp cứu tiếp cận người bệnh khoảng 15 phút.

Theo lãnh đạo Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, trước đây hệ thống chỉ đáp ứng được khoảng 10% nhu cầu cấp cứu ngoại viện. “Từ năm nay, mạng lưới cấp cứu được mở rộng gần 7 lần. Chúng tôi kỳ vọng có thể đáp ứng khoảng 70% nhu cầu cấp cứu ngoại viện của người dân, đồng thời xóa các ‘điểm trắng’ về cấp cứu ngoại viện trên địa bàn”, TS Thành cho biết.

Hà Nội mở rộng thêm 42 trạm cấp cứu, người dân được hỗ trợ ít nhất 80% kinh phí

Cùng với việc mở rộng mạng lưới, HĐND TP Hà Nội biểu quyết thông qua Nghị quyết 61, quy định mức giá dịch vụ cấp cứu ngoại viện và tỷ lệ đồng chi trả của người bệnh khi sử dụng dịch vụ cấp cứu ngoại viện trên địa bàn, áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Theo Nghị quyết này, ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ 100% chi phí đối với các dịch vụ thường trực cấp cứu tại địa điểm tổ chức sự kiện, hội nghị; các trường hợp xe cấp cứu đến hiện trường nhưng không đón được người bệnh.

Đối với người bệnh bị tai nạn, thiên tai, thảm họa; dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A; trẻ em dưới 6 tuổi; bệnh nhân tâm thần lang thang, ngân sách Nhà nước cũng hỗ trợ 100% theo mức giá dịch vụ cấp cứu ngoại viện.

Riêng các trường hợp cấp cứu ngoài những nhóm đối tượng nêu trên, ngân sách Nhà nước hỗ trợ 80% chi phí, người bệnh đồng chi trả 20%.

“Đây là một Nghị quyết hết sức nhân văn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Thành phố đối với người dân cũng như hệ thống cấp cứu ngoại viện, nhằm bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội được tiếp cận dịch vụ cấp cứu kịp thời khi cần thiết”, TS.BS Nguyễn Thành khẳng định.