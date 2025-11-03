H'Hen Niê xin lỗi sau clip gây tranh cãi của chồng

(VTC News) -

H'Hen Niê xin lỗi và cho biết vợ chồng cô đã rút ra bài học quý giá.

“Trước hết, Hen thật sự xin lỗi vì những hình ảnh và câu chuyện gần đây của vợ chồng Hen khiến mọi người không vui. Hen cũng xin lỗi các anh và gia đình các anh trong video, hy vọng mọi người có thể chấp nhận lời xin lỗi chân thành này từ Hen và anh Khôi”, cô viết trên trang cá nhân.

H'Hen Niê xin lỗi sau clip ''chơi khăm'' gây tranh cãi dữ dội của chồng.

Người đẹp Ê Đê cho biết vợ chồng cô đã đọc nhiều góp ý, dành thời gian suy ngẫm và rút ra nhiều bài học. “Thật ra, đây là lần đầu Hen và anh Khôi làm mẹ, làm cha, mọi điều đều rất mới mẻ - từ việc chăm con, nuôi con bằng sữa mẹ đến cảm xúc của người cha, người mẹ, nên vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Hen mong mọi người có thể thông cảm, góp ý để chúng mình hoàn thiện hơn”, cô viết.

H’Hen Niê thừa nhận bản thân đã vội vàng khi đăng bài bảo vệ chồng mà chưa suy nghĩ thấu đáo. Sau khi lắng lại, cô nhìn nhận những phát ngôn trước đó của mình là chưa phù hợp và có thể khiến công chúng hiểu lầm.

Người đẹp bày tỏ mong muốn khán giả có thể cảm thông với chồng mình vì anh “không phải người nổi tiếng, chưa quen với những áp lực dư luận”. “Hen mong mọi người góp ý nhẹ nhàng để anh có thể hoàn thiện bản thân trong hành trình làm chồng, làm cha”, cô nói.

Nàng hậu cho biết vụ việc lần này là bài học sâu sắc cho cả hai vợ chồng trong hành trình làm cha mẹ: "Một lần nữa, Hen chân thành xin lỗi mọi người, cảm ơn tất cả đã góp ý, chỉ bảo. Vợ chồng Hen sẽ cẩn trọng hơn, học hỏi mỗi ngày để trở thành những người cha mẹ tốt hơn và có trách nhiệm hơn trong từng hành động, lời nói".

Trước đó, chồng H’Hen Niê là nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi gây tranh cãi khi đăng đoạn video ghi lại cảnh anh pha cà phê “chơi khăm” bạn bè. Dù cho rằng đó chỉ là trò đùa thân thiết giữa những người anh em, hành động của Tuấn Khôi vẫn khiến nhiều khán giả phẫn nộ. Họ cho rằng cách “nghịch ngợm” này vượt quá giới hạn và thiếu tôn trọng người khác.

Ngay sau đó, H’Hen Niê từng đăng bài thể hiện sự cảm thông với chồng, nhưng bài viết lại khiến dư luận thêm dậy sóng. Nàng hậu và ông xã đã nhanh chóng gỡ clip và bài viết.

H’Hen Niê và Tuấn Khôi đang tận hưởng thời gian làm cha mẹ sau khi đón con đầu lòng hồi tháng 9/2025. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 cho biết, dù niềm hạnh phúc lớn lao, cô vẫn đang học cách cân bằng, vun đắp cuộc sống gia đình và làm tròn vai trò mới.