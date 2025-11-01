Góc nhìn pháp lý vụ diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt giam

(VTC News) -

Ths. Luật sư Nguyễn Tư Thúc, Giám đốc Công Ty Luật TNHH Sở Hữu Trí Tuệ Thúc, đoàn luật sư TP.HCM, phân tích, tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” (Điều 175 Bộ luật Hình sự) được cấu thành khi người nhận tài sản hợp pháp nhờ vào sự tín nhiệm, sau đó nhân sở hữu tài sản đó đã có ý định chiếm đoạt và sử dụng thủ đoạn gian dối, bỏ trốn hoặc sử dụng sai mục đích dẫn tới việc không hoàn trả.

Hành vi của Trương Ngọc Ánh, theo các thông tin công an công bố, đã thỏa mãn nhiều dấu hiệu là nhận vốn đầu tư hợp pháp (tín nhiệm), sử dụng không đúng mục đích, không hoàn trả toàn bộ.

Về khung hình phạt, Luật sư Nguyễn Tư Thúc cho biết vì giá trị tài sản chiếm đoạt rất lớn (từ hàng tỷ đồng trở lên) nên bà Ánh có thể bị truy cứu theo Khoản 4 Điều 175, với mức án tù tối đa lên tới 20 năm.

Trong khi đó, luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM, nhận định rằng, cần phân định rõ vai trò của từng cá nhân liên quan, trong đó có ông N.M.H - người cùng đứng tên giao dịch với bà Ánh. Việc xác minh dòng tiền hơn 10 tỷ đồng được cho là sử dụng cá nhân, việc nâng khống giá trị để chiếm đoạt, cũng như việc ký kết hợp đồng đầu tư sau quyết định thu hồi đất của UBND TP.HCM là những vấn đề then chốt.

Ông Hậu cho rằng nếu chứng cứ cho thấy ý thức chủ quan chiếm đoạt rõ ràng, việc xử lý hình sự sẽ rất nghiêm khắc; đồng thời trách nhiệm dân sự và thu hồi tài sản sẽ được xem xét kỹ.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu trả lời phỏng vấn Báo Điện tử VTC News.

Luật sư Hậu nhấn mạnh bốn khía cạnh cần làm rõ. Thứ nhất, phân định vai trò trách nhiệm giữa bà Ánh và ông N.M.H, cơ quan điều tra cần xác định ông N.M.H là đồng phạm hay người chỉ hỗ trợ giao dịch.

Thứ hai, chứng minh “ý chí chiếm đoạt” tức bà Ánh có biết rõ sử dụng sai mục đích, có khả năng trả nhưng cố tình không trả.

Thứ ba, xác định chính xác giá trị tài sản bị chiếm đoạt, đây là yếu tố quyết định khung hình phạt và trách nhiệm dân sự.

Thứ tư, làm rõ tính pháp lý của dự án vì UBND TP.HCM đã thu hồi đất hồi tháng 12/2007, trước khi hợp đồng đầu tư được ký ngày 25/1/2008, nên cơ quan điều tra cần xác minh bà Ánh có biết hay không và điều này ảnh hưởng đến việc xác định hợp đồng đầu tư có thật sự có hiệu lực hay chỉ là vỏ bọc.

“Nhà đầu tư và cổ đông sẽ là những người bị thiệt hại trực tiếp và nếu tòa xác định có chiếm đoạt, sẽ có lệnh kê biên tài sản của bà Ánh để đảm bảo thực hiện trách nhiệm dân sự”, luật sư Hậu cho biết thêm.

Theo luật sư Thúc, bên cạnh việc có thể bị xử hình sự, bà Ánh còn có trách nhiệm dân sự hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt hoặc sử dụng sai mục đích. Cơ quan chức năng có thể phong tỏa, kê biên tài sản cá nhân và của công ty do bà Ánh đứng tên nhằm phục vụ thi hành án. Tuy nhiên, khả năng thu hồi tài sản còn phụ thuộc số tài sản còn lại, nguồn gốc rõ ràng và việc tài sản đó có bị người khác đứng tên hợp pháp hay không.

Các luật sư cũng cho rằng, nếu tài sản bị chiếm đoạt không còn hoặc đã được chuyển giao hợp pháp cho người thứ ba, việc thu hồi sẽ gặp nhiều khó khăn. Do đó việc chứng minh rõ dòng tiền, rõ quyền sở hữu và thời điểm sử dụng rất quan trọng.

Vụ khởi tố bà Trương Ngọc Ánh với cáo buộc “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đang trong giai đoạn điều tra mở rộng. Theo phân tích của hai luật sư, nếu bị kết luận phạm tội với giá trị chiếm đoạt lớn và các tình tiết tăng nặng, bà Ánh có thể phải đối mặt với mức án tù lên tới 20 năm và chịu trách nhiệm dân sự lớn. Đồng thời, vụ việc cũng đặt ra bài học cảnh báo về quản trị doanh nghiệp, minh bạch tài chính và vai trò người đại diện pháp luật trong công ty cổ phần.

Ngày 31/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với diễn viên, doanh nhân Trương Ngọc Ánh về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ điều tra, bà Ánh - nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng (trụ sở 25 Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận, TP.HCM) – bị tố cáo đã huy động vốn từ nhà đầu tư nước ngoài (khoảng 9,1 triệu USD) để thực hiện dự án bất động sản tại 112 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3.

Điều tra ban đầu cho thấy: trước thời điểm ký hợp đồng đầu tư ngày 25/1/2008, bà Ánh cùng một cá nhân khác đứng tên cá nhân mua đất 4 hộ dân với giá 7.917,3 lượng vàng nhưng công ty khai trình chi 12.917,7 lượng vàng.

Diễn viên Trương Ngọc Ánh tại Cơ quan cảnh sát điều tra.

Sau khi UBND TP.HCM thu hồi khu đất và chi trả bồi thường hơn 26,1 tỷ đồng cho 4 hộ dân, các hộ đã chuyển lại cho bà Ánh và người đó toàn bộ tiền, nhưng hồ sơ xác định bà Ánh chỉ chuyển về công ty và nhà đầu tư 3 tỷ đồng, còn lại hơn 10 tỷ đồng được sử dụng cá nhân, không hạch toán. Ngoài ra, bà Ánh bị cáo buộc tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập bút toán giả và làm sai lệch báo cáo tài chính để che giấu hành vi chiếm đoạt.