Giữ mạch sóng trong ngày hội lớn: Câu chuyện hậu trường diễu binh A80

Phủ sóng từng con phố, đo từng dải sóng

Để đảm bảo tín hiệu thông suốt, hơn 1.700 trạm phát sóng mới của mạng Viettel được triển khai phục vụ cho dịp lễ lớn của dân tộc. Hệ thống trạm được bố trí dày đặc tại các khu vực trọng điểm, cứ khoảng 100 mét lại có một trạm mới. Nhiều trạm được đưa đến bằng xe chuyên dụng, lắp đặt trong đêm để không gây ảnh hưởng đến giao thông đô thị.

Các kỹ sư chia thành nhiều nhóm, làm việc theo ca để đo sóng, cấu hình vùng phủ và kiểm thử kết nối. Mỗi trạm được điều chỉnh riêng cho từng điều kiện cụ thể: Nơi đông người qua lại, khu vực có nhiều vật cản hay điểm dễ xảy ra xung đột tín hiệu. Có những vị trí phải thử kết nối đến ba lần mới đạt yêu cầu.

Dự đoán lưu lượng mạng bằng trí tuệ nhân tạo

Bài toán khó nhất lại không nằm ở số lượng trạm, mà ở chỗ không ai có thể đoán chính xác bao nhiêu người sẽ thật sự đổ về Quảng trường Ba Đình và vào thời điểm nào.

Để chuẩn bị, đội ngũ kỹ thuật sử dụng hệ thống netEvent, một công cụ trí tuệ nhân tạo chuyên dùng cho các sự kiện lớn. Hệ thống phân tích dữ liệu từ báo chí, mạng xã hội, dự báo thời tiết, lịch sử truy cập và mức độ quan tâm trực tuyến, từ đó dựng nên bản đồ dự đoán lưu lượng mạng theo thời gian thực.

(Nguồn ảnh: Lê Minh Sơn)

Từ những dữ liệu này, nhiều kịch bản được xây dựng và thử nghiệm: Livestream hàng loạt, chia sẻ hình ảnh liên tục, truy cập TV360 đồng thời... Với mỗi tình huống, Viettel đưa ra phương án dự phòng đi kèm: Chuyển tải lưu lượng, bổ sung băng thông, kích hoạt trạm phụ trợ. Tất cả đều được thử nghiệm trước như một buổi tổng duyệt không khán giả.

Giữ an toàn cho dòng dữ liệu

Mạng lưới phục vụ hàng triệu lượt truy cập cùng lúc cũng đối mặt với nguy cơ an ninh mạng, đặc biệt là các cuộc tấn công kiểu DDoS. Trung tâm giám sát an ninh được kích hoạt toàn thời gian từ trước lễ nhiều ngày, theo dõi liên tục các biểu hiện bất thường để can thiệp kịp thời.

Bên cạnh đó, công cụ bảo vệ đặc biệt có tên A2 được đặt vào trạng thái sẵn sàng, nhằm bảo vệ các khu vực nhạy cảm. Đây là một lớp an ninh cao cấp, kết hợp giữa hệ thống tự động và lực lượng chuyên trách. Khi mọi người đang gửi lời chúc mừng qua tin nhắn hay chia sẻ ảnh gia đình lên mạng xã hội, thì lớp bảo vệ này vẫn âm thầm vận hành, đảm bảo từng bit dữ liệu được an toàn.

Cả đội kỹ thuật chạy hậu trường cho khoảnh khắc lên sóng vài phút

Trong đoàn diễu binh, sự xuất hiện của tổ hợp tên lửa Trường Sơn, hệ thống tác chiến điện tử VUC5 và VCU5 là điểm nhấn đáng chú ý. Để những khí tài này xuất hiện chỉn chu trên sóng truyền hình, hàng chục đội kỹ thuật của Viettel đã làm việc suốt nhiều tuần.

Từ phần mềm điều khiển, radar, cơ khí đến bộ phận truyền thông, tất cả đều có mặt trong hậu trường để kiểm tra từng chức năng, thử độ ổn định, tinh chỉnh dữ liệu và đảm bảo hệ thống vận hành hoàn hảo dù chỉ trong vài phút xuất hiện. Một sự cố nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của một thương hiệu công nghiệp quốc phòng, vì vậy không ai cho phép mình lơ là.

Cảm xúc của hàng trăm kỹ sư: Áp lực cao, nhưng tự hào là hơn hết

Với nhiều kỹ sư, được thấy sản phẩm mình từng thiết kế, lắp ráp, viết mã xuất hiện trên truyền hình quốc gia là cảm xúc đặc biệt. Có người kể lại, chỉ cần một lỗi nhỏ ở dây tín hiệu cũng có thể làm gián đoạn cả tuyến mạng. Nhưng khi tất cả hoạt động trơn tru, niềm vui không thể diễn tả thành lời.

Để giữ được mạng lưới ổn định trong suốt dịp lễ, hàng trăm kỹ sư Viettel đã miệt mài chuẩn bị trong suốt nhiều tháng.

Với họ, sự kiện A80 không chỉ là công việc, mà là khoảnh khắc được đứng sau cánh gà của một thời khắc lịch sử. Và mỗi kết nối, mỗi dòng dữ liệu chạy qua hệ thống ấy cũng góp phần tạo nên một ngày Quốc khánh trọn vẹn. khi buổi lễ kết thúc, cảm xúc như vỡ òa khi mọi áp lực đều tan biến, chỉ còn niềm tự hào đã được đóng góp công sức vào ngày hội non sông.