Giải mã sức hút phim hành động Việt vừa chạm mốc trăm tỷ đồng

(VTC News) -

Không sở hữu kịch bản quá xuất sắc hay dàn sao hạng A đình đám, Truy tìm long diên hương vẫn bất ngờ "oanh tạc" phòng vé. Theo thống kê của Box Office Vietnam, phim hiện vượt mốc 118 tỷ đồng chỉ sau 1 tuần công chiếu.

Không quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng, "Truy tìm long diên hương" vẫn cán mốc 100 tỷ đồng.

Đạo diễn Dương Minh Chiến cho biết thành tích doanh thu tác phẩm đầu tay này nằm ngoài kỳ vọng của anh và ê-kíp. Sự thành công này đến từ việc đánh trúng điểm rơi thị trường, kết hợp cùng chất lượng hành động mãn nhãn.

Kịch bản dễ hiểu

Truy tìm long diên hương xoay quanh câu chuyện của anh em Tân (Quang Tuấn) và Tâm (Ma Ran Đô), sinh ra và lớn lên ở một làng chài ven biển bình yên. Tâm sau đó lên thành phố mưu sinh. Trong một lần trở về quê, anh lợi dụng sơ hở trộm món bảo vật quý giá của làng rồi trốn mất. Tân quyết định lên thành phố tìm em trai, đem long diên hương trở về trước khi bị dân làng phát hiện.

Hành trình này gặp không ít chông gai, trắc trở khi Tâm vướng vào rắc rối với băng đảng giang hồ đòi nợ, do Cường "liều" (Doãn Quốc Đam) cầm đầu. Kịch bản Truy tìm long diên hương khá đơn giản, song ghi điểm ở phần hành động và mảng miếng hài.

Hành động chân thật

Dương Minh Chiến là đạo diễn của Truy tìm long diên hương; còn đồng đạo diễn hành động là ba thành viên Action C gồm Dương Minh Chiến, Đại Bảo Bảo (Hoàng Quốc Bảo) - cascadeur 7 năm kinh nghiệm và Hoàng Tóc Dài (Trầm Minh Hoàng), cũng là một trong các diễn viên tuyến chính của phim.

Các mảng hành động được dàn dựng mượt mà.

Những pha đánh đấm trong phim được đầu tư kỹ lưỡng. Các động tác bay nhảy, tung cước đều công phu và mãn nhãn. Phần biên đạo hành động tốt tạo ra các pha chiến đấu kéo dài chứ không cắt ghép góc quay để che lấp như nhiều phim khác.

Các cảnh hành động như rượt đuổi, bay nhảy của phim cũng có chất lượng cao. Với kinh nghiệm làm cascadeur, ê-kíp Action C chiêu đãi khán giả những màn rượt đuổi tốc độ cao, bẻ lái nguy hiểm hay những cảnh té ngã, phi thân qua vật cản có độ khó cực lớn.

Có thể nói, Truy tìm long diên hương là một trong những phim hành động võ thuật tốt nhất của Việt Nam đến thời điểm hiện tại.

Gợi nhớ phong cách "phim Châu Tinh Trì"

Bên cạnh những pha hành động, điểm gây thích thú của phim chính là yếu tố hài được tiết chế vừa phải, không lố và không gượng, khiến không khí phim giữ được sự vui tươi, phù hợp nhiều lứa tuổi.

Không khó để nhận ra Truy tìm long diên hương lấy cảm hứng từ dòng phim hài - hành động của Châu Tinh Trì. Những tình huống tréo ngoe, cảnh rượt đuổi vừa hài vừa kịch tính; nhân vật phản diện với những chi tiết tạo hình và hành xử nhắc nhớ các vai kinh điển trong Tuyệt đỉnh Kungfu hay Đội bóng Thiếu Lâm. Điều này mang tới cho khán giả cảm giác quen thuộc mà thú vị.

Phim có nhiều cảnh hài hước được cài cắm hợp lý.

Đạo diễn Dương Minh Chiến cho biết yếu tố hài ở Truy tìm long diên hương đến từ cả đội biên kịch và nhóm Action C, cũng như sự tương tác duyên dáng, ăn ý giữa các diễn viên trong quá trình luyện tập. Yếu tố hài cần phải xây dựng một cách đa dạng, tự nhiên và đến từ đời sống mới mang lại hiệu quả.

Diễn xuất tròn trịa và sự tung hứng ổn định của dàn diễn viên là một trong những lý do khiến phim được lòng số đông. Quang Tuấn, Hoàng Tóc Dài, Ma Ran Đô và Doãn Quốc Đam đều thể hiện lối diễn tự nhiên, không quá đà. Đặc biệt, Doãn Quốc Đam gây chú ý khi đem lại hình tượng mới mẻ so với những vai diễn trước, cho thấy sự linh hoạt trong tuyến phản diện.

Tuy nhiên, Truy tìm Long Diên Hương vẫn có hạn chế, trong đó đáng kể là kịch bản còn nhiều nút thắt được giải quyết nhanh hơn kỳ vọng. Ngoài ra nhiều yếu tố vô lý hay "sạn" vẫn được khán giả soi ra. Thành công của phim cho thấy việc khán giả mong muốn trải nghiệm một bộ phim giải trí nhẹ nhàng, sau thời gian dài bị chiếm lĩnh bởi dòng phim nặng tâm lý và kinh dị.