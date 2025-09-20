Giải cờ vua EChess Open Cup 2025: Hàng nghìn kỳ thủ so tài online

(VTC News) -

Vòng bảng giải đấu EChess Open Cup 2025 được triển khai thi đấu dưới hình thức online và online tập trung qua nền tảng Tornelo tại bốn điểm cầu tại Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh (Bắc Giang cũ) và Huế.

Các thí sinh đăng ký online thông qua link đăng ký chung, từ đó tham gia vào nhóm cộng đồng được phân chia thành các bảng theo độ tuổi tương ứng. Sau khi xác định số lượng thí sinh mỗi bảng, các thí sinh sẽ được ghép cặp thi đấu ngẫu nhiên để bảo đảm tính công bằng của giải đấu.

Hàng nghìn kỳ thủ so tài trực tuyến tại giải EChess Open Cup 2025.

Việc triển khai hai hình thức thi đấu online và online tập trung trên nền tảng thi đấu Tornelo là một dấu ấn đặc sắc của riêng EChess Open Cup. Thi đấu online nói chung tạo điều kiện cho kỳ thủ cả nước có thể tham gia cọ xát, giao lưu, không giới hạn độ tuổi, không giới hạn vị trí địa lý từ đó các vận động viên không cần di chuyển xa, giảm chi phí đi lại và lưu trú.

Các thí sinh ở các điểm cầu hoàn toàn có thể thi đấu với các kỳ thủ tại các địa phương khác mà không bị bất cứ giới hạn nào. Mặt khác, hình thức thi đấu online tập trung với phòng máy, thiết bị kết nối internet ổn định tại mỗi điểm cầu giúp kỳ thủ được thi đấu trong môi trường “tập trung”, giảm thiểu rủi ro đường truyền, bảo đảm đồng bộ thời gian và điều kiện thi đấu. Điều này giúp người tham gia trải nghiệm môi trường thi đấu nghiêm túc giống như khi thi đấu trực tiếp

Việc xuất hiện các điểm cầu thi đấu tập trung là một trong những đổi mới quan trọng của giải đấu, thể hiện mong muốn của FPT Play và Liên đoàn Cờ Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng tổ chức, mở rộng cơ hội tham gia các và giảm rào cản cho kỳ thủ từ nhiều địa phương. FPT Play đảm nhận vai trò sản xuất, phát sóng và truyền thông toàn bộ giải đấu, bảo đảm chất lượng hình ảnh, bình luận tiếng Việt chuyên sâu giúp trải nghiệm người xem tối ưu.

EChess Open Cup - Giải đấu được FPT Play phối hợp với Liên đoàn Cờ Việt Nam (VCF) tổ chức diễn ra từ 21 đến 28/9 với quy mô toàn quốc, chia thành 7 bảng đấu (bảng mở rộng không giới hạn tuổi và các bảng cho các kỳ thủ từ U7 đến U14) với hai vòng thi đấu: vòng bảng và vòng chung kết. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 25 triệu đồng mỗi bảng, trong đó có các giải riêng dành cho vận động viên nữ.

Giải đấu dự kiến thu hút hàng nghìn vận động viên. Theo Ban tổ chức, chỉ sau hơn một ngày mở đăng ký, giải đấu đã ghi nhận con số hơn 1.000 vận động viên đăng ký