Giá xăng dầu hôm nay 6/10: Tiếp tục tăng

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới tuy tăng nhưng vẫn chịu tác động từ thông tin 8 quốc gia OPEC+ có khả năng sẽ quyết định nâng sản lượng khai thác dầu trong tháng tới.

Việc OPEC+ dự kiến tăng sản lượng, cùng với đường ống dẫn dầu giữa Iraq và khu vực người Kurd bắt đầu hoạt động trở lại sau hai năm rưỡi tạm ngừng, đang tạo áp lực lên giá dầu.

Dennis Kissler, Phó Chủ tịch cấp cao tại BOK Financial, cho biết điều này đang khiến bên bán tiếp tục chiếm ưu thế trên thị trường. Ông cũng nhấn mạnh thêm rằng các cuộc đàm phán hòa bình giữa Hamas và chính quyền Tổng thống Donald Trump, cùng với số liệu tồn kho dầu tăng từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), càng khiến triển vọng giá dầu trong ngắn hạn trở nên kém tích cực.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng. (Ảnh minh họa: iStock).

8 quốc gia thành viên OPEC+ dự kiến sẽ thảo luận về việc nâng sản lượng trong cuộc họp vào Chủ nhật tới. Ả Rập Xê Út đang thúc đẩy một đợt tăng mạnh nhằm giành lại thị phần, trong khi Nga ủng hộ mức tăng nhẹ hơn. Các nhà phân tích nhận định, nguồn cung có thể gia tăng, kết hợp với hoạt động lọc dầu toàn cầu suy yếu do bảo trì định kỳ và nhu cầu giảm theo mùa, sẽ tiếp tục gây áp lực giảm lên thị trường dầu trong thời gian tới.

Các nhà phân tích của JPMorgan cũng nhận định, tháng 9 đánh dấu bước ngoặt, khi thị trường dầu mỏ hướng tới thặng dư đáng kể trong quý IV/2025 và kéo dài sang năm 2026.

Các chuyên gia cảnh báo nguồn cung gia tăng, cộng với việc các nhà máy lọc dầu toàn cầu giảm công suất do bảo dưỡng và nhu cầu theo mùa sụt giảm, sẽ gây sức ép lên thị trường.

“Các chỉ số nhu cầu ở khu vực Đại Tây Dương đã giảm nhẹ khi mùa hè kết thúc. Từ tháng 10 trở đi, tình trạng dư cung theo cân đối cơ bản ngày càng rõ rệt”, chuyên gia Janiv Shah của Rystad Energy cho biết.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 2/10, giá xăng E5 RON92 tăng 6 đồng/lít, lên mức 19.624 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 44 đồng/lít, không cao hơn 20.209 đồng/lít.

Dầu diesel tăng 380 đồng/lít, lên 19.038 đồng/lít; giá dầu hỏa tăng 377 đồng/lít, không cao hơn 19.005 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 161 đồng/kg, lên 15.370 đồng/kg.

Tính từ đầu năm đến nay, xăng RON95 đã có 23 lần tăng, 18 lần giảm; dầu diesel có 21 lần tăng, 18 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.