Giá xăng dầu hôm nay 22/12: Không biến đổi

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới đang chịu tác động của việc thị trường lo ngại nguy cơ thắt chặt nguồn cung từ các biện pháp trừng phạt và phong tỏa xuất khẩu dầu Venezuela.

Ông Dennis Kissler, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial, nhận định thị trường đang tìm kiếm lực hỗ trợ từ biện pháp phong tỏa xuất khẩu dầu của Venezuela. Nếu tình trạng này kéo dài, sản lượng của quốc gia Nam Mỹ có thể buộc phải cắt giảm do thiếu đầu ra xuất khẩu.

Theo Bloomberg, Washington được cho là đang chuẩn bị một gói trừng phạt mới nhằm vào lĩnh vực năng lượng của Nga trong trường hợp Moscow không chấp nhận thỏa thuận hòa bình với Ukraine. Nếu đàm phán Nga - Ukraine không đạt kết quả, căng thẳng có thể leo thang và nhanh chóng thắt chặt nguồn cung dầu.

Trong khi đó, các chuyên gia của ING đánh giá những biện pháp bổ sung nhằm vào dầu mỏ Nga có thể gây rủi ro nguồn cung lớn hơn so với tuyên bố trước đó của ông Trump về việc Mỹ sẽ phong tỏa tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela.

Hãng tư vấn năng lượng Ritterbusch and Associates cho biết thị trường dầu đang phục hồi ở mức khiêm tốn và tạm thời giữ trên vùng đáy được thiết lập hồi đầu tuần, trong khi chờ thêm tín hiệu từ tiến trình đàm phán Nga - Ukraine và các thông tin mới liên quan đến tác động của lệnh phong tỏa đối với tàu chở dầu Venezuela do Mỹ đề xuất

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 18/12, giá xăng E5 RON92 giảm 376 đồng/lít, không cao hơn 19.239 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 462 đồng/lít, không cao hơn 19.620 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 678 đồng/lít, không cao hơn 17.476 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 704 đồng/lít, không cao hơn 17.937 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 233 đồng/kg, không cao hơn 13.160 đồng/kg.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 48 phiên điều chỉnh, gồm 22 phiên giảm, 20 phiên tăng và 6 phiên điều chỉnh trái chiều.