Ngắm hồ Đống Đa lung linh về đêm sau cải tạo

Dự án cải tạo hồ Đống Đa (tên thường gọi là hồ Hoàng Cầu), phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội, được khởi công từ tháng 7/2024 với tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng.
Sau 18 tháng thi công, dự án cải tạo hồ Đống Đa cơ bản hoàn thành. Nhiều khu vực quanh hồ được chỉnh trang đồng bộ, tạo nên diện mạo mới, đặc biệt nổi bật khi hệ thống chiếu sáng được vận hành vào ban đêm.
Hồ Đống Đa có diện tích mặt nước khoảng 12,5 ha, chiều dài kè gần 1.900 m, là một trong những hồ có quy mô lớn tại khu vực nội đô Hà Nội.
Phía đông và đông nam hồ giáp tuyến phố Hoàng Cầu, kết nối từ đường Láng đến Đê La Thành; bao quanh hồ là các tuyến Đặng Tiến Đông và Mai Anh Tuấn, tạo thành không gian sinh hoạt cộng đồng rộng mở giữa khu dân cư đông đúc.
Buổi tối, hệ thống chiếu sáng hiện đại quanh hồ được đồng loạt bật sáng. Đèn LED, đèn trang trí nhiều màu sắc kết hợp ánh sáng tại khu vực sân khấu nổi tạo nên không gian sinh động, hiện đại.
Từ các tuyến đường xung quanh, khu vực hồ trở nên nổi bật, thu hút đông người dân đến dạo bộ, tập thể dục và thư giãn. “Trước đây, buổi tối quanh hồ khá vắng, đi lại bất tiện. Nay đường dạo bộ rộng rãi, ánh sáng đầy đủ, nhiều gia đình đưa con ra chơi sau giờ làm”, anh Dũng, người dân sinh sống gần hồ Đống Đa nói.
Cầu dẫn lên sân khấu nổi được trang trí đèn hai bên, khi nhìn từ trên cao tạo hiệu ứng ánh sáng rõ nét. Đây được xem là điểm nhấn cảnh quan của dự án, hướng tới việc tổ chức các hoạt động văn hóa, sự kiện quy mô nhỏ phục vụ cộng đồng trong thời gian tới.
Xung quanh hồ, bờ kè được xây dựng lại đồng bộ. Khu vực bán đảo bố trí hàng ghế làm bằng đá nguyên khối, phục vụ người dân nghỉ chân, ngắm cảnh.
Toàn bộ vỉa hè dài gần 1.900 m được lát đá tự nhiên nhám, giúp hạn chế trơn trượt, bảo đảm an toàn cho người đi bộ, nhất là vào buổi tối hoặc những ngày thời tiết ẩm ướt.
Chị Nguyễn Thị Mai, người dân sinh sống tại khu vực phố Hào Nam, cho biết trước kia không gian quanh hồ thiếu ánh sáng, có mùi khó chịu nên ít người lui tới. “Từ khi hồ được cải tạo, không gian nơi đây trở nên lột xác hoàn toàn. Dù nhà tôi không sát hồ, nhưng gần như tối nào cũng ra đây đi bộ”, chị Mai chia sẻ.
Dọc tuyến đường Hoàng Cầu, lan can sắt được thiết kế uốn lượn, tạo sự mềm mại cho không gian. Tại các đoạn tiếp giáp mặt nước, lan can kết hợp khung inox và kính cường lực, vừa bảo đảm an toàn, vừa giữ được tầm nhìn thoáng đãng ra hồ.
Không gian thoáng mát, kết hợp cây xanh và mặt nước giúp hồ Đống Đa trở thành điểm dừng chân mới của người dân Thủ đô.
Sau cải tạo, công trình không chỉ cải thiện cảnh quan mà còn góp phần nâng cao chất lượng sống, từng bước hình thành một không gian sinh hoạt cộng đồng hiện đại giữa trung tâm Thủ đô.