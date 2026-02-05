Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại Lào

Cùng dự có các lãnh đạo cấp cao của hai nước Việt Nam và Lào, đại diện lãnh đạo các Ban của Đảng, bộ, ngành, Mặt trận Lào xây dựng đất nước, các đoàn thể ở Trung ương, cùng đông đảo cán bộ các cơ quan liên quan.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chủ trì Hội nghị thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng của Cộng sản Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN

Thông tin tới hơn 700 đại biểu tham dự hội nghị và hàng nghìn đại biểu tham dự từ các điểm cầu tại các địa phương của Lào, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rực rỡ, trở thành một mốc son quan trọng trong lịch sử 96 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như trong dòng chảy lịch sử ngàn năm văn hiến của dân tộc Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm khái quát các từ khóa xuyên suốt của Đại hội gồm: đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đột phá, phát triển, trách nhiệm, tâm huyết, trí tuệ, khoa học, vì dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tự hào dân tộc; vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội là những nội dung thể hiện rõ những quyết sách căn bản, những điểm mới và tầm nhìn chiến lược của Đại hội XIV.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, một trong những điểm mới trong dự thảo Báo cáo chính trị đã được tích hợp đồng bộ từ 3 báo cáo đó là Báo cáo chính trị, Báo cáo về kinh tế xã hội, Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng được gắn với Chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết Đại hội tạo thành một chỉnh thể thống nhất, toàn diện, rõ trọng tâm, trọng điểm, hội tụ và kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, đảm bảo logic chặt chẽ, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ triển khai.

Cùng với việc chuẩn bị văn kiện Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và tiểu ban nhân sự Đại hội cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động chuẩn bị công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV theo hướng dân chủ, chặt chẽ, đồng bộ, khách quan, minh bạch, hiệu quả, có nhiều nội dung đổi mới như về quan điểm, mục tiêu và yêu cầu về quy trình, về cách làm đối với các nhóm chức danh.

Đồng thời cũng xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan tham mưu trong công tác giới thiệu, đề xuất thẩm định nhân sự, quy hoạch cán bộ, cấp chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, Đại hội XIV thực sự là Đại hội của đoàn kết, thống nhất, thể hiện ý chí, bản lĩnh, khát vọng, quyết tâm và sức mạnh văn hóa của dân tộc Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước; đồng thời trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào anh em đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ đạt được sự thống nhất cao về nội dung các văn kiện và chương trình hành động, mà còn thể hiện sự đồng thuận, tập trung cao trong công tác nhân sự, đặc biệt là việc lựa chọn Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương gồm 200 người, trong đó có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã họp và bầu ra Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, đồng thời bầu và kiện toàn các cơ quan lãnh đạo quan trọng của Đảng, trong đó có Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cũng như phân công các Ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư đảm nhiệm các lĩnh vực công tác theo quy định, nhằm tiếp tục gánh vác trọng trách trước Đảng và nhân dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị.

Theo Tổng Bí thư, tư tưởng xuyên suốt của Đại hội XIV và văn kiện cũng như cội nguồn sức mạnh cách mạng Việt Nam là "Dân là gốc". Đảng Cộng sản Việt Nam xác định nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực phát triển; mọi đường lối, chính sách phải hướng tới việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân, tôn trọng và lắng nghe, dựa vào nhân dân.

"Đại hội XIV đã thành công rực rỡ, rất tốt đẹp, thực sự là một Đại hội của đoàn kết, thống nhất, thể hiện ý chí, bản lĩnh, khát vọng của quyết tâm, sức mạnh văn hóa của dân tộc Việt Nam, của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, là mốc son mới trong lịch sử 96 của Đảng Cộng sản Việt Nam", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Không ngừng củng cố, tăng cường mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào

Tổng Bí thư khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu việc không ngừng củng cố, tăng cường mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, coi thành công của Lào cũng chính là niềm vui và thành công của Việt Nam.

Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, triển khai hiệu quả các Thỏa thuận cấp cao; tăng cường trao đổi lý luận, chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo và quản lý; đẩy mạnh hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, qua đó góp phần thiết thực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, vì lợi ích của nhân dân hai nước, cũng như vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith một lần nữa chúc mừng thành công rực rỡ của Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam; bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm đã trực tiếp thông tin về kết quả Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, qua đó thể hiện sự coi trọng đặc biệt và tình cảm thủy chung son sắt đối với Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Qua nghe thông báo kết quả thành công của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào rất ấn tượng và đánh giá cao những thành tựu to lớn, toàn diện mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đạt được trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII.

Những thành tựu đó đã giúp Việt Nam có nền chính trị ổn định vững chắc, xã hội an toàn, kinh tế phát triển với tốc độ cao liên tục, vai trò vị thế của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ngày càng được nâng cao.

Các đại biểu dự hội nghị.

"Chúng tôi đánh giá cao các văn kiện mà Đại hội XIV đã thông qua, thể hiện rõ nét sự tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về tư duy của Đảng Cộng sản Việt Nam và việc xác định chiến lược, tầm nhìn và các giải pháp để Việt Nam có thể đạt được 2 mục tiêu 100 năm", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào cho biết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào cũng cho rằng, việc lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam trực tiếp chia sẻ những định hướng lớn, quyết sách chiến lược của Việt Nam sau Đại hội XIV tại Thủ đô Vientiane, Lào khẳng định sự coi trọng và ưu tiên hàng đầu của Việt Nam đối với Lào, đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống phối hợp chặt chẽ ở cấp cao nhất giữa hai Đảng.

Đây là nền tảng quan trọng để hai bên tăng cường đồng hành gắn kết chiến lược, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, vì lợi ích của nhân dân hai nước, cũng như vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.