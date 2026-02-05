Trung Quốc ứng dụng gan lợn chỉnh sửa gen hỗ trợ điều trị suy gan

(VTC News) -

Theo trang Sohu, ngày 4/2, Bệnh viện Tây Kinh thuộc Đại học Quân sự Không quân (Trung Quốc) cho biết, ê-kíp do Viện sĩ Dou Kefeng dẫn đầu đã phối hợp với nhiều đơn vị y tế và doanh nghiệp công nghệ sinh học, triển khai một kỹ thuật mới sử dụng gan lợn được chỉnh sửa 6 gen trong mô hình tưới máu ngoài cơ thể, nhằm hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân suy gan.

Đội ngũ y tế đã thiết lập một hệ thống tuần hoàn chéo, kết nối mạch máu của bệnh nhân với một lá gan lợn đã qua chỉnh sửa 6 loại gen. Điểm nổi bật của phương pháp này là lá gan lợn không được cấy ghép vào bên trong người bệnh.

Sơ đồ mô phỏng liệu pháp tưới máu ngoài cơ thể bằng gan lợn chỉnh sửa 6 gen (Ảnh: 163.com)

Hệ thống được áp dụng cho bệnh nhân theo mô hình hỗ trợ sự sống ngoài cơ thể. Trong đó, gan của bệnh nhân được giữ nguyên, còn gan lợn tạm thời đảm nhiệm chức năng giải độc, tổng hợp và chuyển hóa thông qua thiết bị tưới máu cơ học. Nó hoạt động tương tự như một hệ thống hỗ trợ giải độc ngoài cơ thể.

Theo đánh giá của nhóm điều trị, trong quá trình can thiệp kéo dài 66 giờ, hệ thống vận hành ổn định và các chỉ số chức năng gan chính của bệnh nhân ghi nhận cải thiện. Sau khi kết thúc tưới máu ngoài cơ thể, chức năng gan của bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và duy trì ổn định.

Ê-kíp do Viện sĩ Dou Kefeng dẫn đầu đã phối hợp với nhiều đơn vị y tế và doanh nghiệp công nghệ sinh học thực hiện can thiệp trên lá gan lợn (Ảnh: Sohu)

Kỹ thuật mới dựa trên ba đột phá công nghệ. Thứ nhất, thông qua chỉnh sửa đa gen để gan lợn được “người hóa”, giúp tăng khả năng tương thích miễn dịch.

Thứ hai, áp dụng mô hình điều trị cầu nối, kết hợp gan lợn với thiết bị tưới máu ngoài cơ thể thông qua đường truyền tĩnh mạch, ít xâm lấn, cung cấp chức năng gan tạm thời và giảm nhu cầu sử dụng thuốc ức chế miễn dịch liều cao.

Thứ ba, công nghệ tưới máu vòng kín giúp duy trì hoạt tính tối ưu của gan khi vận hành ngoài cơ thể.

Đây là kết quả hợp tác giữa nhóm nghiên cứu do Viện sĩ Dou Kefeng dẫn đầu, Bệnh viện Tây Kinh, Bệnh viện trực thuộc số 1 Đại học Tôn Trung Sơn và Công ty Công nghệ Sinh học Trung Khoa Áo Cách.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, ước tính mỗi năm Trung Quốc có khoảng 200.000 bệnh nhân suy gan cấp hoặc suy gan mạn kèm đợt cấp phải nhập viện điều trị.

Bác sĩ Wang Lin, Chủ nhiệm khoa Ngoại Gan mật, Bệnh viện Tây Kinh đánh giá, thành công này mở ra hướng tiếp cận mới cho điều trị bệnh gan giai đoạn cuối. Trong bối cảnh nguồn tạng hiến khan hiếm, phương pháp dùng gan lợn hỗ trợ ngoài cơ thể được xem là một giải pháp hỗ trợ quan trọng, giúp duy trì sự sống cho người bệnh trong lúc chờ đợi gan người phù hợp để ghép.