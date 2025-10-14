Giá xăng dầu hôm nay 14/10: Bật tăng trở lại

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay bật tăng trở lại sau khi chạm mức thấp nhất trong 5 tháng, nhờ kỳ vọng vào cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ và Trung Quốc giúp hạ nhiệt căng thẳng thương mại.

Thị trường dầu được hỗ trợ bởi thông tin về khả năng tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc, mở ra hy vọng giảm bớt căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Bên cạnh đó, việc nhóm Hamas thả 20 con tin Israel trong khuôn khổ thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian cũng góp phần củng cố tâm lý lạc quan. Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi đây là “bình minh lịch sử cho Trung Đông mới”.

Theo chuyên gia năng lượng Suvro Sarkar của DBS, đợt giảm mạnh tuần trước chủ yếu do lệnh ngừng bắn tại Gaza cùng biến động thương mại Mỹ - Trung trước hạn chót 10/11. Tuy nhiên, triển vọng giá xăng dầu hiện nay phụ thuộc lớn vào kết quả các cuộc đàm phán sắp tới giữa hai bên.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục giảm. (Ảnh minh họa Reuters).

Căng thẳng thương mại tăng trở lại sau khi Trung Quốc mở rộng kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, và Mỹ tuyên bố sẽ áp thuế 100% với hàng hóa nhập từ Trung Quốc. Dù vậy, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent xác nhận hai nhà lãnh đạo vẫn sẽ gặp nhau tại Hàn Quốc vào cuối tháng 10, cho thấy nỗ lực duy trì đối thoại.

Về phía cầu, dữ liệu hải quan Trung Quốc cho thấy nhập khẩu dầu thô tháng 9 tăng 3,9% so với cùng kỳ, đạt 11,5 triệu thùng/ngày. Đây là tín hiệu cho thấy nhu cầu tiêu thụ năng lượng tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn ổn định.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) trong báo cáo tháng 10 vẫn giữ nguyên dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu cho năm nay và năm sau.

Tuy nhiên, OPEC dự kiến thị trường sẽ rơi vào tình trạng thiếu hụt cung nhỏ hơn trong năm 2026, do nhóm OPEC+ đang từng bước nâng sản lượng.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 9/10, giá xăng E5 RON92 giảm 486 đồng/lít về mức 19.138 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 480 đồng/lít, không cao hơn 19.729 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 434 đồng/lít, không cao hơn 18.604 đồng/lít; giá dầu hỏa giảm 571 đồng/lít, không cao hơn 18.434 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 562 đồng/kg, không cao hơn 14.808 đồng/kg.

Tính từ đầu năm đến nay, xăng RON95 đã có 23 lần tăng, 19 lần giảm; dầu diesel có 21 lần tăng, 19 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.