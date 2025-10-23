Giá xăng dầu đồng loạt giảm, nhiều nhất hơn 500 đồng/lít

(VTC News) -

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 176 đồng/lít, không cao hơn 19.050 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 177 đồng/lít, không cao hơn 19.726 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 291 đồng/lít, 18.115 đồng/lít đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Giá dầu diesel giảm 538 đồng/lít, không cao hơn 17.885 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 291 đồng/lít, không cao hơn 18.115 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 273 đồng/kg, không cao hơn 14.098 đồng/kg.

Ở kỳ này, cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng.

Giá xăng dầu chiều nay đồng loạt giảm. (Ảnh: Minh Đức).

Theo cơ quan điều hành, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 16/10 - 22/10) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ công bố tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 11 nhưng mức tăng thấp hơn dự kiến; nhu cầu dầu toàn cầu có xu hướng suy yếu; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, Ukraine tiếp tục tăng cường tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng giảm là chủ yếu.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 16/10 và kỳ điều hành ngày 23/10 là: 75,375 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 (giảm 0,919 USD/thùng); 78,203 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,859 USD/thùng); 84,355 USD/thùng dầu hỏa (giảm 1,589 USD/thùng); 83,483 USD/thùng dầu diesel (giảm 2,979 USD/thùng); 368,558 USD/tấn dầu mazut (giảm 9,314 USD/tấn).

Trước đó, tại kỳ điều hành chiều 16/10, giá xăng E5 RON92 tăng 88 đồng/lít, không cao hơn 19.226 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 174 đồng/lít, không cao hơn 19.903 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 181 đồng/lít, không cao hơn 18.423 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 28 đồng/lít, không cao hơn 18.406 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 437 đồng/kg, xuống 14.371 đồng/kg.

Từ đầu năm đến nay, xăng RON95 đã tăng 24 lần, giảm 20 lần. Dầu diesel có 21 lần tăng, 21 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.