Giá vàng miếng, vàng nhẫn cùng cao chưa từng có

Chốt phiên chiều nay, giá vàng miếng được Doji và SJC niêm yết ở mức 134,5 - 136,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn niêm yết ở mứcg 129,9 - 132,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay.

Trong khi đó, giá vàng thế giới hiện đang được niêm yết trên Kitco ở ngưỡng 3.815 USD/ounce, tăng 47 USD/ounce.

Động lực chính khiến giá vàng tăng đến từ dữ liệu lạm phát Mỹ phù hợp với dự báo, trong khi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất ngày càng rõ ràng. Công cụ CME FedWatch cho thấy 88% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất tại cuộc họp tháng 10 và 65% khả năng có thêm một lần cắt giảm trong tháng 12.

Các chuyên gia nhận định, chính sách tiền tệ mềm mỏng, căng thẳng địa chính trị và rủi ro về chi tiêu ngân sách Mỹ đang củng cố vai trò trú ẩn của vàng.

Giá vàng nhẫn cao chưa từng có. (Ảnh: Minh Đức).

Colin Cieszynski, chiến lược gia trưởng tại SIA Wealth Management, khẳng định vàng vẫn trong xu hướng tăng dài hạn so với mọi đồng tiền. Darin Newsom từ Barchart và Rich Checkan của Asset Strategies International đều tin rằng giá vàng sẽ đi lên trong tuần tới, bất chấp áp lực chốt lời ngắn hạn.

Dự đoán về giá vàng tuần này, trong 19 chuyên gia tham gia khảo sát Phố Wall thì 16 chuyên gia (tương đương 84%) dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới, không ai dự báo giá giảm. Ba người còn lại, chiếm 16%, cho rằng giá sẽ đi ngang.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến nhận được 265 phiếu từ nhà đầu tư cá nhân. Dù tâm lý lạc quan cũng tăng lên, mức độ vẫn kém xa giới chuyên nghiệp: 166 người, tương đương 63%, dự báo giá vàng tuần tới sẽ tiếp tục đi lên; 56 người (21%) dự đoán giá giảm; và 43 người (16%) cho rằng giá sẽ ổn định quanh mức hiện tại.

Ở trong nước, theo TS Nguyễn Trí Hiếu, giá vàng miếng trong nước ngoài chịu ảnh hưởng từ giá vàng thế giới, còn chịu tác động từ Nghị định 232 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng sẽ có hiệu lực từ 10/10.

Điểm nhấn của Nghị định là bãi bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu và cho phép các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại tham gia vào hoạt động sản xuất vàng miếng, xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu khi có giấy phép.

Theo ông Hiếu, thời điểm này rất khó đoán định giá vàng sẽ diễn biến thế nào trong thời gian tới. Có thể giá vàng xu hướng giảm khi Nghị định có hiệu lực.

Nghị định 232 hứa hẹn sẽ tác động đến cung - cầu vàng trong nước. Chính phủ cho phép doanh nghiệp và ngân hàng thương mại được nhập khẩu, sản xuất vàng, thị trường sẽ có thêm nguồn cung. Khi đó, áp lực cầu giảm, giá vàng trong nước có thể sẽ hạ nhiệt.

"Rất khó đoán định giá vàng thực sự giảm hay tăng. Khả năng giá vàng đi xuống là có thể nhưng chỉ mang tính tương đối vì phụ thuộc chặt chẽ vào diễn biến chính sách tiền tệ toàn cầu", ông Hiếu phân tích.