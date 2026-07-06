Giá vàng hôm nay 6/7: Tiếp đà hồi phục

(VTC News) -

Giá vàng hồi phục trong bối cảnh đồng USD tiếp tục suy yếu sau khi dữ liệu được công bố, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm duy trì ở mức khoảng 4,5% thay vì giảm mạnh. Báo cáo đã làm giảm sự cấp bách về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa trong ngắn hạn. Tuy nhiên các nhà giao dịch vẫn dự đoán khả năng tăng lãi suất thêm một lần nữa vào cuối năm nay, giữ cho kênh lãi suất vẫn phù hợp ngay cả khi đà tăng trưởng của thị trường lao động giảm bớt.

Tình hình eo biển Hormuz có thể được mô tả tốt nhất là dòng chảy bình thường hóa nhưng rủi ro quản trị chưa được giải quyết. Giá dầu đang giao dịch gần mức trước chiến tranh khi lưu lượng vận chuyển qua eo biển phục hồi và nguồn cung ngắn hạn có vẻ dồi dào, nhưng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn còn mong manh và các tranh chấp về quản lý eo biển Hormuz và phí quá cảnh vẫn chưa được giải quyết.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng hôm nay hồi phục nhẹ. (Ảnh: Minh Đức).

Lúc 6h ngày 6/7, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 148,4 triệu đồng/lượng (mua) - 151,4 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 148,4 triệu đồng/lượng (mua) - 151,4 triệu đồng/lượng (bán), không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.189 USD/ounce, tăng 15 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý lạc quan đã trở lại sau khi giá vàng chấm dứt chuỗi bốn tuần giảm liên tiếp. Các chuyên gia nhận định giá vàng có khả năng tăng trong tuần này. Dù xu hướng giảm kéo dài 3 tháng vẫn chưa kết thúc, theo phân tích kỹ thuật, vàng đang có dấu hiệu tạo đáy.

Giá năng lượng hạ nhiệt và số liệu việc làm yếu của Mỹ đã làm giảm khả năng tăng thêm lãi suất, qua đó tạo áp lực lên đồng USD và mở đường cho vàng phục hồi trong ngắn hạn. Các số liệu kinh tế Mỹ kém tích cực, giá dầu giảm và những phát biểu gần đây của Chủ tịch Fed Kevin Warsh đã khiến thị trường hạ bớt kỳ vọng về việc tăng lãi suất. Trong khi lực mua từ các ngân hàng trung ương vẫn được duy trì, tiếp tục hỗ trợ giá vàng.