Đóng

Chuyên gia đồng loạt dự báo giá vàng 'bùng nổ' trong thời gian tới

(VTC News) -

State Street, HSBC hay Goldman Sachs đồng loạt đưa ra dự báo giá vàng sẽ bật tăng, thậm chí có thể tiến lên 6.250 USD/ounce trong thời gian tới.

VTC News
⚡ Tin mới nhất 🔥 Tin nổi bật

Tin mới

Xem thêm