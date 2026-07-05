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Chuyên gia đồng loạt dự báo giá vàng 'bùng nổ' trong thời gian tới
(VTC News) -
State Street, HSBC hay Goldman Sachs đồng loạt đưa ra dự báo giá vàng sẽ bật tăng, thậm chí có thể tiến lên 6.250 USD/ounce trong thời gian tới.
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