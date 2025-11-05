Giá bán lẻ của Honda Lead 2026 trang bị phanh ABS

(VTC News) -

Honda Lead 2026 được cập nhật với thiết kế hiện đại, các đường nét mềm mại và bảng màu mới, đồng thời được trang bị động cơ eSP+ thế hệ mới và nhiều tiện ích cải tiến.

Về trang bị tiện ích, Lead ABS 2026 có nhiều cải tiến để nâng cao trải nghiệm người dùng. Phiên bản Đặc biệt được trang bị hệ thống phanh ABS ở bánh trước, giúp giảm nguy cơ trượt khi phanh gấp.

Giá bán lẻ đề xuất của mẫu xe này được công bố lần lượt là 45,6 triệu đồng cho phiên bản Đặc biệt ABS, 41,7 triệu đồng cho phiên bản Cao cấp và 39,5 triệu đồng cho phiên bản Tiêu chuẩn (bao gồm thuế giá trị gia tăng 8%).

Mẫu xe chính thức được phân phối trên toàn quốc từ ngày 8/11 thông qua hệ thống cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy quyền (HEAD). (Ảnh: Mạnh Hùng)

Mẫu xe này hướng tới việc đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày, kết hợp giữa tính năng thực dụng và lựa chọn phong cách cá nhân cho người dùng.

Các chi tiết thiết kế và màu sắc được tinh chỉnh nhằm tạo sự hài hòa trong tổng thể. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Hộc đựng đồ phía trước được mở rộng và có cổng sạc USB Type-C, trong khi cốp xe dung tích 37 lít trên các phiên bản Đặc biệt và Cao cấp có thể chứa 2 mũ bảo hiểm loại cả đầu và có đèn soi sáng.

Cốp xe rộng rãi của dòng Honda Lead. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Tấm chia ngăn được trang bị trên cả 3 phiên bản, giúp sắp xếp đồ đạc gọn gàng và thuận tiện hơn.

Bảng màu của Lead 2026 được mở rộng để phù hợp với nhiều sở thích. Phiên bản Đặc biệt có màu bạc nhám mới, bên cạnh màu đen và xanh đen; phiên bản Cao cấp có màu trắng kế thừa từ dòng xe cao cấp; phiên bản Tiêu chuẩn giữ màu đỏ.

Logo xe cũng được điều chỉnh theo từng phiên bản, với màu bạc ánh kim cho phiên bản Tiêu chuẩn và Cao cấp, màu vàng ánh kim trên phiên bản Đặc biệt.

Xe có thiết kế hiện đại, bổ sung các tính năng quan trọng. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Lead ABS 2026 được phát triển với mục tiêu cung cấp phương tiện di chuyển tiện nghi, linh hoạt và phù hợp với nhu cầu đa dạng của người dùng hiện đại, đồng thời giúp người dùng dễ dàng lựa chọn phong cách cá nhân thông qua các phiên bản và màu sắc khác nhau.

Với những nâng cấp về thiết kế, động cơ và tiện ích, Lead ABS 2026 thể hiện sự kết hợp giữa yếu tố thực dụng và khả năng tùy chỉnh, đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày đồng thời cung cấp trải nghiệm thuận tiện và linh hoạt.