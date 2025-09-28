Gặp sự cố khí trong hầm lò than, 3 công nhân tử vong

(VTC News) -

Ngày 28/9, UBND tỉnh Quảng Ninh thông tin về vụ tai nạn lao động xảy ra tại khai trường mỏ thuộc Công ty than Dương Huy.

Cụ thể, khoảng 10h35 ngày 28/9, tại khai trường mỏ Công ty than Dương Huy đã xảy ra sự cố khí trong hầm lò, khiến 3 công nhân của Phân xưởng Đào lò 3 của Công ty Xây lắp mỏ - đơn vị đang thi công đường lò cho Công ty than Dương Huy, bị mắc kẹt.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cùng Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam nắm tình hình, chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn các công nhân mắc kẹt.

Nhận thông tin, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy và ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo, phân công ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh khẩn trương đến hiện trường, cùng lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam chỉ đạo, tập trung triển khai công tác khắc phục sự cố.

Đến chiều tối cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 3 công nhân thiệt mạng cùng 2 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Hiện sức khỏe của cả 2 công nhân đều đã ổn định, đang được tiếp tục theo dõi, điều trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng thăm hỏi, động viên công nhân gặp nạn tại hầm lò than thuộc khai trường Công ty than Dương Huy.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Sở Y tế, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, UBND phường Mông Dương hỗ trợ các gia đình công nhân bị thương và tử vong ở mức tối đa. Tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo hỗ trợ ngay 25 triệu đồng/người tử vong.