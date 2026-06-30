Future Tech lọt Top 5 đơn vị phát triển nền tảng công nghệ cho môi giới BĐS

(VTC News) -

Giải thưởng nhằm ghi nhận những doanh nghiệp có đóng góp trong việc ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực môi giới bất động sản tại Việt Nam.

Danh hiệu không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của Future Tech trong quá trình nghiên cứu, phát triển và hoàn thiện hệ sinh thái công nghệ, mà còn khẳng định định hướng chiến lược lấy công nghệ làm nền tảng để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, tối ưu trải nghiệm của đội ngũ môi giới và mang đến nhiều giá trị thiết thực cho khách hàng.

Minh họa nền tảng C-A Future Homes. (Ảnh: Future Homes)

Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn cạnh tranh bằng dữ liệu, tốc độ và trải nghiệm số, Future Tech đã lựa chọn con đường đầu tư dài hạn vào các giải pháp PropTech, từng bước xây dựng hệ sinh thái công nghệ toàn diện phục vụ cả hoạt động kinh doanh lẫn quản trị vận hành.

Hai nền tảng trọng điểm đang được Future Tech phát triển và vận hành là MyFuture, MyOceanCity và C-A Future Homes được xem là những mảnh ghép quan trọng trong hành trình chuyển đổi số của doanh nghiệp.

MyFuture – hệ sinh thái công nghệ dành cho môi giới bất động sản thế hệ mới

Được phát triển với định hướng trở thành nền tảng hỗ trợ môi giới bất động sản trên phạm vi toàn quốc, MyFuture mang đến một hệ sinh thái số toàn diện, giúp chuyên viên kinh doanh tối ưu hiệu suất làm việc, nâng cao năng lực tư vấn và gia tăng tỷ lệ chốt giao dịch.

Một trong những điểm nổi bật của nền tảng là kho dữ liệu dự án quy mô lớn, cho phép người dùng tra cứu thông tin về các dự án trên nhiều tỉnh, thành phố. Từ thông tin pháp lý, chính sách bán hàng, mặt bằng, bảng giá đến các tài liệu truyền thông đều được số hóa và cập nhật tập trung, giúp chuyên viên tiếp cận nguồn dữ liệu đầy đủ và chính xác chỉ trong vài thao tác.

Minh họa nền tảng MyFuture. (Ảnh: Future Homes)

Bên cạnh đó, hệ thống bảng hàng được cập nhật theo thời gian thực (Real-time), giúp chuyên viên luôn nắm bắt chính xác tình trạng sản phẩm, giá bán và những thay đổi mới nhất. Điều này góp phần hạn chế sai sót trong quá trình tư vấn, đồng thời tăng tốc độ xử lý giao dịch.

MyFuture cũng tích hợp hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM), hỗ trợ quản lý dữ liệu khách hàng từ giai đoạn tiếp cận đến chăm sóc sau bán. Ngoài ra, nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ tra cứu thông tin dự án, giải đáp nghiệp vụ và tham khảo các phương án tài chính trong quá trình tư vấn.

C-A Future Homes – nền tảng PropTech tối ưu vận hành và nâng cao hiệu suất kinh doanh

Song song với MyFuture, C-A Future Homes được Future Tech phát triển như một nền tảng PropTech chuyên sâu phục vụ hoạt động quản trị, vận hành và bán hàng của hệ thống Future Homes.

Nền tảng cho phép chuyên viên kinh doanh tra cứu nhanh chóng bảng hàng, chính sách bán hàng và toàn bộ dữ liệu dự án theo thời gian thực. Mọi thông tin đều được đồng bộ và cập nhật liên tục, giúp quá trình tư vấn diễn ra nhanh chóng, minh bạch và chính xác hơn.

Minh họa nền tảng C-A Future Homes. (Ảnh: Future Homes)

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ bán hàng, C-A Future Homes còn tích hợp hệ thống CRM quản lý khách hàng chuyên sâu, giúp đội ngũ kinh doanh theo dõi toàn bộ hành trình của khách hàng, từ khâu tiếp cận đến chăm sóc sau bán. Việc số hóa dữ liệu giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản trị và tối ưu hóa năng suất làm việc.

C-A Future Homes cũng tích hợp hệ thống đào tạo trực tuyến với tài liệu và video được số hóa, tạo điều kiện để đội ngũ kinh doanh chủ động cập nhật kiến thức và kỹ năng chuyên môn.

Ở khía cạnh vận hành, nền tảng hỗ trợ số hóa nhiều quy trình nội bộ như xử lý hồ sơ, luân chuyển chứng từ, xét duyệt doanh số và hoa hồng. Theo Future Tech, việc số hóa các quy trình này giúp rút ngắn thời gian xử lý công việc và tăng tính đồng bộ trong quản trị.

Đại diện Future Tech cho biết, trong thời gian tới doanh nghiệp sẽ tiếp tục đầu tư nghiên cứu và phát triển các giải pháp PropTech, đồng thời hoàn thiện hệ sinh thái công nghệ nhằm kết nối môi giới, doanh nghiệp và khách hàng trên cùng một nền tảng số.

Doanh nghiệp kỳ vọng việc mở rộng các ứng dụng công nghệ sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, hỗ trợ hoạt động môi giới và đáp ứng xu hướng chuyển đổi số của thị trường bất động sản Việt Nam.