Vinmec Đà Nẵng lập chuẩn mới cho y học miền Trung khi sử dụng robot phẫu thuật

(VTC News) -

Sự kiện đánh dấu bước chuyển về năng lực ngoại khoa công nghệ cao tại miền Trung - Tây Nguyên, giúp người dân tiếp cận với những công nghệ phẫu thuật tiên tiến hàng đầu thế giới ngay tại quê nhà.

Từ “mổ thành công” đến mục tiêu “chất lượng sống sau phẫu thuật”

Trước đây, những ca bệnh phức tạp tại miền Trung thường đi kèm với những hành trình chuyển tuyến dài ngày ra Hà Nội hay TP.HCM cùng nỗi lo biến chứng. Nhưng câu chuyện của bà Phan Thị Nghiệp (63 tuổi, Đà Nẵng) đã đánh dấu bước chuyển hoàn toàn mới của y học miền Trung.

Bà Nghiệp nhập viện trong tình trạng thoái hóa khớp gối độ 4 - giai đoạn nặng nhất, sụn khớp bị tiêu biến hoàn toàn, trục chi lệch nghiêm trọng khiến việc đi lại đau đớn và khó khăn.

Trong ca phẫu thuật thay khớp gối toàn phần cho bà Nghiệp, ê-kíp bác sĩ Vinmec Đà Nẵng quyết định sử dụng “trợ thủ” đắc lực là hệ thống robot CORI tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Robot tính toán và định vị các lát cắt xương chính xác đến từng milimet dựa trên cấu trúc xương thật của bệnh nhân.

Bệnh nhân có thể đứng dậy tập đi dưới sự hướng dẫn của nhân viên y tế chỉ 3 giờ sau ca mổ.

Chỉ 3 giờ sau ca mổ, dưới sự hướng dẫn của nhân viên y tế, bà Nghiệp đã có thể tự đứng dậy và đi những bước đầu tiên. Sau 1 tháng, khả năng vận động của bà cải thiện rõ rệt: những cơn đau hoàn toàn biến mất, bà đã có thể tự tin đi lại trên đôi chân khỏe khoắn như ngày chưa đổ bệnh. Đây là một bước tiến vượt trội về tốc độ phục hồi so với các ca phẫu thuật thay khớp truyền thống

“Giờ đây, người bệnh không chỉ quan tâm đến việc “có mổ thành công hay không” mà còn chú ý đến mức độ đau sau mổ, tốc độ hồi phục, khả năng sớm quay lại công việc cùng chất lượng sống lâu dài”, TTƯT.TS.BS Quách Hữu Trung - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vinmec Đà Nẵng - cho biết.

Sử dụng robot phẫu thuật là xu hướng ngày càng phổ biến. Các chuyên gia nhận định, nếu trước đây, phẫu thuật mở đặt nền móng cho ngoại khoa và phẫu thuật nội soi giúp giảm xâm lấn thì phẫu thuật robot chính là bước phát triển tiếp theo khi công nghệ được ứng dụng để tối ưu hóa toàn bộ kết quả điều trị.

TTƯT.TS.BS Quách Hữu Trung - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vinmec Đà Nẵng - “đập hộp” robot phẫu thuật ngoại khoa Hugo RAS.

Ở giai đoạn này, thành công không chỉ được đo bằng việc ca mổ hoàn tất an toàn, mà còn ở khả năng kiểm soát từng thao tác với độ chính xác cao, hạn chế tối đa tổn thương mô lành và giúp người bệnh hồi phục nhanh hơn.

Ở khía cạnh khác, BS Trung cũng khẳng định, công nghệ không thể thay thế vai trò của bác sĩ. Robot không chẩn đoán, không ra quyết định điều trị và không thay thế tư duy lâm sàng. Mọi quyết định vẫn dựa trên chuyên môn, kinh nghiệm của bác sĩ và sự cá thể hóa cho từng bệnh nhân.

Tại Vinmec Đà Nẵng, đội ngũ phẫu thuật viên đã trải qua một hành trình dài đào tạo và sát hạch nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe để được cấp chứng chỉ phẫu thuật robot, đảm bảo an toàn cho các ca phẫu thuật.

“Robot không làm giảm vai trò của bác sĩ giỏi, mà giúp bác sĩ giỏi phát huy năng lực ở mức cao hơn, chính xác hơn, ổn định hơn và kiểm soát tốt hơn trong những ca phẫu thuật phù hợp”, BS Trung cho biết.

Hệ sinh thái robot toàn diện - thiết lập chuẩn mới cho y học miền Trung

Sự khác biệt giữa một bệnh viện “có robot” và một bệnh viện “vận hành robot hiệu quả” không nằm ở thiết bị, mà ở năng lực hệ thống.

BS Quách Hữu Trung cho biết: “Phẫu thuật robot không đơn thuần là việc đưa thêm thiết bị hiện đại vào phòng mổ. Đây là bước chuyển chiến lược về năng lực điều trị, hướng tới sự chính xác, ít xâm lấn và cá thể hóa sâu sắc cho người bệnh tại miền Trung - Tây Nguyên”.

Tại Vinmec Đà Nẵng, chiến lược không dừng ở đầu tư đơn lẻ, mà tập trung xây dựng một hệ sinh thái phẫu thuật robot toàn diện - nơi công nghệ, con người và quy trình vận hành đồng bộ theo chuẩn quốc tế. Việc triển khai đồng thời ba nền tảng robot tối tân hàng đầu mang đến cho Vinmec Đà Nẵng khả năng can thiệp toàn diện trên nhiều chuyên khoa mũi nhọn.

Robot phẫu thuật ngoại khoa Hugo RAS được lắp đặt trong phòng phẫu thuật tại Vinmec Đà Nẵng.

Đối với các ca phẫu thuật ngoại khoa phức tạp, hệ thống robot Hugo RAS (Mỹ) trở thành cánh tay đắc lực trong Ngoại tiêu hóa, Tiết niệu và Sản phụ khoa… nhờ khả năng mở rộng tầm nhìn, giúp phẫu thuật viên tiếp cận những vị trí giải phẫu sâu, phức tạp và chuẩn hóa từng thao tác mổ tinh vi.

Trong khi đó, hệ thống Mazor X (Mỹ) lại mở ra hướng tiếp cận đột phá cho các phẫu thuật cột sống vốn đòi hỏi độ chính xác và tính an toàn cao.

Với lĩnh vực chấn thương chỉnh hình, nền tảng robot CORI (Mỹ) tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) chuyên sâu lại tạo nên cuộc cách mạng trong thay khớp gối nhờ khả năng lập bản đồ và tái tạo mô hình 3D ngay tại phòng mổ, kiểm soát sai số dưới 1 mm để bảo tồn tối đa mô lành, giúp người bệnh phục hồi vận động nhanh chóng sau ca phẫu thuật.

Việc làm chủ đa dạng các hệ thống robot cho phép Vinmec Đà Nẵng cá thể hóa phác đồ điều trị. Dựa vào giải phẫu, hệ thống robot sẽ cung cấp giải pháp can thiệp trúng đích nhất theo nhu cầu thực tế của khách hàng, từ ưu tiên giảm đau để đi lại sớm, hồi phục nhanh để trở lại công việc, hay đảm bảo tính thẩm mỹ và chức năng sinh hoạt lâu dài.

Sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và năng lực làm chủ của đội ngũ y bác sĩ giúp Vinmec Đà Nẵng hiện thực hóa mục tiêu mang lại hành trình điều trị nhẹ nhàng, ít xâm lấn, tối ưu phục hồi cho người bệnh miền Trung - Tây Nguyên.

Là một mắt xích quan trọng trong hệ thống phẫu thuật robot Vinmec toàn quốc, Trung tâm tiếp tục chuẩn hóa quy trình, nâng cao năng lực lâm sàng và phát triển sâu các chuyên khoa, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm ngoại khoa công nghệ cao hàng đầu khu vực.