Fitch Ratings đánh giá tín nhiệm năm 2024: Điện lực miền Bắc ở mức BB+/Ổn định

(VTC News) -

Một trong 3 tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín nhất thế giới - Fitch Ratings – vừa công bố xếp hạng tín nhiệm năm 2024 đối với với Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) ở mức BB+/Ổn định.

Dựa trên các thông tin thu thập và các phân tích dự đoán, Fitch Ratings thông báo EVNNPC đạt kết quả đánh giá xếp hạng tín nhiệm phát hành nợ ngoại tệ dài hạn (IDR) ở mức ‘BB+’, triển vọng “Ổn định”. Hồ sơ tín dụng độc lập của EVNNPC được đánh giá ở mức 'BB+', ngang với hồ sơ tín dụng của EVN và hệ số tín nhiệm quốc gia của Việt Nam (BB+/Ổn định).

Theo Fitch Ratings, mức đánh giá của EVNNPC được cân nhắc tương đương với mức đánh giá của công ty mẹ là EVN, do EVN là công ty Nhà nước sở hữu 100% EVNNPC và dựa trên mức độ khuyến khích hỗ trợ cao, phù hợp với tiêu chí đánh giá liên kết công ty mẹ và công ty con của Fitch.

Về triển vọng hoạt động, Fitch Fitch Ratings dự báo nhu cầu điện tại Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh, với mức tăng ước đạt 4,5% trong năm 2025 và khoảng 7% trong trung hạn. EVNNPC được hưởng lợi từ xu hướng này nhờ cơ sở khách hàng rộng khắp và đa dạng, cùng tỷ lệ thu hồi công nợ cao và rủi ro đối tác thấp.

Fitch Ratings cũng ghi nhận EVNNPC duy trì mức đầu tư (Capex) cao trong giai đoạn tới nhằm nâng cấp lưới điện, xây dựng trạm biến áp và đường dây truyền tải để đáp ứng nhu cầu điện gia tăng và tích hợp thêm nguồn năng lượng tái tạo, phù hợp với Quy hoạch điện VIII. Dù chi đầu tư lớn, đòn bẩy tài chính của EVNNPC vẫn ở mức thấp, với hệ số nợ ròng/EBITDA dự kiến dao động từ 1,4x đến 3,4x trong giai đoạn 2025–2028.

Phát biểu về kết quả xếp hạng, đại diện lãnh đạo EVNNPC cho biết: “Đánh giá tích cực từ Fitch Ratings thể hiện niềm tin của các tổ chức quốc tế vào năng lực tài chính, quản trị và vai trò chiến lược của EVNNPC trong hệ thống điện Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì kỷ luật tài chính, nâng cao hiệu quả đầu tư và bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho khu vực miền Bắc”.

Fitch Ratings đánh giá EVNNPC ngang bậc với EVN khẳng định vị thế tài chính và vai trò chiến lược quan trọng của EVNNPC, đồng thời tạo nền tảng thuận lợi cho huy động vốn đầu tư phát triển hạ tầng điện lực hiện đại, bền vững, góp phần vào mục tiêu chuyển dịch năng lượng và phát triển kinh tế xanh của Việt Nam.

Được biết, trong thời gian từ năm 2020, EVNNPC được Fitch Ratings đánh giá xếp hạng tín nhiệm đạt mức BB/Ổn định. Hai năm tiếp theo là năm 2021 và 2022, EVNNPC được đánh giá ở mức BB, triển vọng “Tích cực”. Năm 2023 là năm đầu tiên EVNNPC được nâng xếp hạng tín nhiệm lên mức BB+, triển vọng "Ổn định". Đến nay, kết thúc năm 2024, năm thứ hai liên tiếp, EVNNPC được Fitch Ratings tiếp tục xếp hạng tín nhiệm mức BB+, triển vọng "Ổn định".