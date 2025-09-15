EVNNPC: Gần 1.000 ca trực 24/24h sẵn sàng xử tình huống trong dịp Đại lễ

(VTC News) -

Tháng 8/2025, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho 17 tỉnh, thành phố miền Bắc; đặc biệt trong dịp 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, EVNNPC bố trí gần 1.000 ca trực 24/24h sẵn sàng xử lý kịp thời mọi tình huống.

Đáng chú ý, khi bão Kaiji ảnh hưởng đến một số tỉnh Bắc miền Trung, EVNNPC đã khẩn trương huy động lực lượng xung kích cùng sự hỗ trợ của Tổng công ty Điện lực miền Trung để khắc phục sự cố, nhanh chóng khôi phục điện. Hình ảnh người thợ điện kiên cường bám lưới trong mưa bão đã lan tỏa tinh thần giữ dòng điện sáng cho Nhân dân, để lại dấu ấn đẹp trong cộng đồng.

Đội Quản lý điện lực khu vực Văn Lãng (PC Lạng Sơn) phát tuyến, xử lý cây có nguy cơ ngã đổ vào đường dây điện.

Về sản xuất kinh doanh, sản lượng điện thương phẩm tháng 8 đạt 10,28 tỷ kWh, tăng 8,41% so với cùng kỳ năm 2024. Lũy kế 8 tháng đạt 70,65 tỷ kWh, tăng 6,21%, tương ứng 64,88% kế hoạch năm (108,9 tỷ kWh) do EVN giao. Tổn thất điện năng được kiểm soát ở mức 2,38% trong tháng 8 và 3,59% lũy kế, giảm 0,49% so với cùng kỳ và thấp hơn 0,41% so với kế hoạch.

Hoạt động kinh doanh và dịch vụ khách hàng tiếp tục có chuyển biến tích cực. Trong tháng, EVNNPC đã tiếp nhận, giải quyết cấp điện mới cho 23.856 khách hàng, trong đó có 256 khách hàng trung áp. Lũy kế 8 tháng, toàn Tổng công ty đã cấp điện cho 208.273 khách hàng, bao gồm 2.156 khách hàng trung áp; thời gian giải quyết đều được rút ngắn, thấp hơn quy định của EVN và so với cùng kỳ năm trước.

EVNNPC khôi phục hệ thống lưới điện bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 5 trên địa bàn xã Can Lộc, Hà Tĩnh.

Trong công tác quản lý kỹ thuật - vận hành, EVNNPC triển khai đồng bộ nhiều giải pháp: Thực hiện 8.701 phiên thi công hotline, 14.127 phiên vệ sinh cách điện đang mang điện; thí nghiệm định kỳ kết hợp CBM tại các TBA 110kV và thiết bị trung áp; kịp thời phát hiện, xử lý khiếm khuyết nguy hiểm, đồng thời đưa các tồn tại khác vào kế hoạch sửa chữa, thay thế.

Công tác đầu tư xây dựng cũng được đẩy mạnh với việc khởi công 4 dự án 110kV, đóng điện 2 dự án 110kV, góp phần hoàn thiện hạ tầng lưới điện, đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng trưởng cao.

Trên lĩnh vực khoa học công nghệ, EVNNPC xác định đây là động lực phát triển, bám sát Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong năm 2025, Tổng công ty đã triển khai giám sát online cho 2.089 trạm biến áp phân phối, hướng tới 20.000 trạm vào năm 2030; xây dựng hệ thống giám sát nhiệt độ online cho 40 TBA 110kV, phấn đấu đến 2030 đạt 100% các TBA 110kV; đồng thời triển khai chương trình giám sát chất lượng điện năng, chức năng kiểm tra trạng thái thiết bị bằng hình ảnh tích hợp SCADA. Các ứng dụng hiện đại như AI, VR, UAV, AI Forecast… cũng được tăng cường trong phân tích hình ảnh phát hiện khiếm khuyết đường dây, đào tạo thi công và dự báo xu hướng kỹ thuật.

EVNNPC đảm bảo cấp điện an toàn ổn định trong dịp nghỉ lễ 2/9.

Đặc biệt, trước một số phản ánh trên mạng xã hội liên quan đến hóa đơn tiền điện, EVNNPC đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị phối hợp với chính quyền và cơ quan chức năng để kiểm tra, xác minh, thông tin công khai minh bạch. Tổng công ty khẳng định sai sót chủ yếu phát sinh ở các đơn vị tư nhân bán lẻ điện, đồng thời khuyến nghị khách hàng liên hệ Tổng đài 1900 6769 hoặc Điện lực địa phương để được giải đáp thay vì chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng.

Bước sang tháng 9 và những tháng cuối năm 2025, EVNNPC tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định trong cao điểm mùa mưa bão; tập trung cấp điện cho các sự kiện chính trị, kinh tế – xã hội quan trọng; đồng thời duy trì đà tăng trưởng điện thương phẩm, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch EVN giao.

Tổng công ty sẽ đẩy mạnh rà soát, xử lý tồn tại trên lưới, đặc biệt là các hạng mục thoát sét, thiết bị đã vận hành lâu năm; san tải cho các máy biến áp mang tải cao; tăng tốc đóng điện các công trình trung, cao thế trọng điểm, đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ tại các tỉnh, thành phố miền Bắc.

PC Lạng Sơn triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo điện phục vụ khách hàng trên địa bàn tỉnh.

Song song đó, EVNNPC sẽ tăng cường tuyên truyền về sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả đến từng hộ gia đình và doanh nghiệp; khuyến khích khách hàng thường xuyên kiểm tra hệ thống điện trong nhà để kịp thời phát hiện, xử lý sự cố; đồng thời nghiên cứu, đầu tư điện mặt trời áp mái tự sản – tự tiêu nhằm giảm chi phí và góp phần bảo vệ môi trường.

Ngành Điện cam kết luôn lắng nghe, tiếp thu, xử lý kịp thời các phản ánh chính đáng, coi sự đồng hành của khách hàng là nền tảng để nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm quyền lợi và minh bạch trong sử dụng điện.