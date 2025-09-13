EU đẩy nhanh rà soát mục tiêu cấm xe phát thải CO2 vào năm 2035

(VTC News) -

Ủy ban châu Âu (EC) vừa thông báo sẽ đẩy nhanh kế hoạch rà soát các giới hạn phát thải CO₂ đối với ô tô và xe tải nhỏ, vốn được đặt ra cho năm 2035. Quyết định này đến sớm hơn một năm so với dự kiến, sau những phản ứng mạnh mẽ từ ngành công nghiệp ô tô châu Âu.

Theo quy định hiện hành, EU yêu cầu đến năm 2035 toàn bộ xe mới phải đạt phát thải CO₂ bằng 0. (Ảnh: Electrive)

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen công bố bước đi mới sau cuộc Đối thoại Chiến lược lần thứ ba với các lãnh đạo ngành ô tô. Bà nhấn mạnh: “Chúng tôi đã lắng nghe các quan ngại và thể hiện sự linh hoạt. Chúng tôi sẽ kết hợp mục tiêu khử carbon với tính trung lập công nghệ”. Theo đó, việc xem xét lại mục tiêu sẽ diễn ra ngay trong năm 2025.

Bộ trưởng Giao thông Đức Patrick Schnieder hoan nghênh quyết định trên, cho rằng bảo vệ khí hậu là mục tiêu xuyên suốt nhưng cần song hành cùng khả năng kinh tế và sự đồng thuận xã hội. Ông nhấn mạnh: “Cần tính đến tất cả lựa chọn công nghệ, từ xe điện chạy pin, hydro cho đến nhiên liệu tổng hợp trung hòa carbon”.

Bà Hildegard Müller, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Ô tô Đức (VDA), nhận định việc rà soát có thể đặt nền móng cho những điều chỉnh cần thiết, trong đó trọng tâm là xem xét giảm mục tiêu phát thải CO₂ của đội xe xuống còn 90% thay vì 100% vào năm 2035. Bà kỳ vọng cuộc Đối thoại Chiến lược tiếp theo vào tháng 12 sẽ mang lại sự rõ ràng.

Theo quy định hiện hành, EU yêu cầu đến năm 2035, toàn bộ xe mới phải đạt mức phát thải CO₂ bằng 0, đồng nghĩa chấm dứt sản xuất xe động cơ đốt trong. Trước thềm cuộc rà soát, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cùng nhiều lãnh đạo ngành ô tô đã thúc đẩy một “sự điều chỉnh có lộ trình” trong các quy tắc khí hậu. Một số giám đốc điều hành lo ngại lệnh cấm tuyệt đối có thể dẫn tới tình trạng người dân ồ ạt mua xe xăng trước mốc 2035, rồi thị trường lao dốc sau đó.

Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Audi, ông Gernot Döllner, lại cho rằng những tranh luận kéo dài về việc giữ xe động cơ đốt trong là “phản tác dụng và khiến khách hàng bất an”.

Ngành xe châu Âu chịu sức ép nhiều phía

Ngành ô tô châu Âu hiện đang chịu áp lực lớn: Chi phí tại Mỹ tăng mạnh do chính sách thuế của Tổng thống Donald Trump, doanh số tại Trung Quốc suy yếu, trong khi tăng trưởng xe điện ở châu Âu không đạt kỳ vọng ban đầu. Theo các nguồn tin, các nhà cung ứng linh kiện là nhóm vận động mạnh nhất cho việc rà soát lại quy định phát thải.

Hiện vẫn chưa rõ EC sẽ đưa ra đề xuất gì liên quan mục tiêu 2035. Một số khả năng được bàn đến bao gồm cho phép sử dụng nhiên liệu trung hòa carbon trong động cơ đốt trong hoặc máy phát điện tích hợp. Volkswagen cho rằng quá trình chuyển tiếp cần có ngoại lệ cho các nhà sản xuất quy mô nhỏ và cần tính đến vai trò của nhiên liệu CO₂-free. “Tương lai thuộc về xe điện”, hãng xe Đức khẳng định, đồng thời kêu gọi chính sách hỗ trợ để duy trì đà phát triển của ngành.

Song song, EC cũng xem xét áp dụng ưu đãi cho sản xuất xe điện cỡ nhỏ. Một nguồn tin từ EU cho biết sẽ có một khung quy định riêng cho phân khúc này. Volkswagen cũng đề xuất cơ chế “siêu tín chỉ” (super credits) để khuyến khích các hãng tăng sản lượng xe điện giá rẻ, thân thiện với môi trường.

Trong khi đó, ngày 11/9, Hiệp hội Ô tô Đức (VDA) và Công đoàn IG Metall ra tuyên bố chung kêu gọi EU và Chính phủ Đức “linh hoạt hơn” trong quy định CO₂. Các đơn vị này nhấn mạnh sản xuất và tiêu thụ xe điện đang chậm hơn dự kiến do gián đoạn chuỗi cung ứng pin, hạ tầng sạc thông minh phát triển chậm cùng nhiều yếu tố khác. “Trong bối cảnh này, mục tiêu 2035 sẽ khó đạt được nếu không có sự điều chỉnh ngắn hạn”, tuyên bố viết.

Dù vậy, VDA và IG Metall khẳng định chuyển đổi sang xe điện vẫn là con đường đúng đắn để giữ vững sức cạnh tranh của ngành công nghiệp ô tô Đức trong dài hạn.