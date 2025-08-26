EU cấp phép lưu hành thuốc tiêm phòng HIV

(VTC News) -

Theo hãng tin Reuters, thuốc tiêm phòng HIV Lenacapavir được bán tại châu Âu dưới tên thương mại Yeytuo, lưu hành tại 27 quốc gia thành viên cùng Na Uy, Iceland và Liechtenstein. Tuy nhiên, trước khi thuốc trao đến tay bệnh nhân, Gilead cần thiết lập điều khoản về giá cả và cơ chế hoàn trả chi phí thuốc với hệ thống y tế từng nước.

Tại Mỹ, Gilead niêm yết giá của Yeytuo hơn 28.000 USD cho một năm điều trị, tương đương với hai liều tiêm. Tuy nhiên, một số công ty bảo hiểm Mỹ đang trì hoãn việc chi trả cho loại thuốc này với lý do giá thành cao so với thuốc generic.

Lenacapavir chứng minh hiệu quả gần 100% trong việc ngăn ngừa HIV. (Ảnh: The Guardian)

Một số nhà phân tích dự báo doanh số thuốc có thể đạt hơn 4 tỷ USD mỗi năm vào năm 2029. Ủy ban châu Âu cũng phê duyệt loại thuốc này để điều trị dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP) nhằm giảm nguy cơ nhiễm HIV qua đường tình dục ở người lớn và thanh thiếu niên có nguy cơ cao.

Lenacapavir chứng minh hiệu quả gần 100% trong việc ngăn ngừa HIV khi thử nghiệm ở quy mô lớn vào năm ngoái, dấy lên hy vọng mới về việc ngăn chặn sự lây truyền của loại virus lây nhiễm cho 1,3 triệu người mỗi năm.

Gilead cho biết đơn xin cấp phép của họ tại thị trường EU được xem xét theo thời gian biểu nhanh hơn, và được cấp thêm một năm bảo hộ thị trường.

Công ty cũng nộp đơn xin xem xét quy định đối với Lenacapavir dùng cho PrEP 2 lần/năm đối với cơ quan chức năng tại Australia, Brazil, Canada, Nam Phi và Thụy Sĩ, đồng thời chuẩn bị hồ sơ tại Argentina, Mexico và Peru.

Hồi tháng 7, Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị Lenacapavir là lựa chọn PrEP bổ sung để phòng ngừa HIV. Gilead cho biết họ dự định tiếp tục nộp đơn lên các cơ quan quản lý tại những quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, bao gồm cả việc đăng ký ưu tiên cho 18 quốc gia chiếm 70% gánh nặng HIV trong số 120 quốc gia được nêu tên trong thỏa thuận cấp phép tự nguyện công bố trước đó.

Công ty cũng lên kế hoạch cùng với Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, lao và sốt rét cung cấp Lenacapavir cho tối đa 2 triệu người ở những quốc gia có thu nhập thấp trong 3 năm tới.